Johnson & Johnson obligată să plătească 40 de milioane de dolari femeilor care au afirmat că talcul este responsabil pentru cancer

Johnson & Johnson obligată să plătească 40 de milioane de dolari celor două femei care au afirmat că pudra pentru copii era responsabilă pentru cancerul ovarian de care sufereau. Juriul Curții Superioare din Los Angeles a acordat vineri 18 milioane de dolari Monicăi Kent și 22 de milioane de dolari Deborah Schultz și soțului acesteia, scrie The Guardian.

Johnson & Johnson știa de ani de zile

Ffirma știa de ani de zile că produsele pe bază de talc erau periculoase. Compania nu a avertizat consumatorii despre riscuri.

Erik Haas, vicepreședinte mondial al departamentului de litigii, a declarat că firma va contesta imediat verdictul și se așteaptă să câștige, „așa cum se întâmplă de obicei în cazul verdictelor adverse aberante”.

40 de ani de utilizare, cancer ovarian

Kent a fost diagnosticată cu cancer ovarian în 2014, iar Schultz în 2018. Ambele femei din California au folosit pudra pentru copii J&J după baie timp de 40 de ani.

Tratamentele pentru cancerul ovarian au implicat operații majore și zeci de cicluri de chimioterapie, au declarat ele la proces.

„Știau din anii 1960”

Andy Birchfield, avocatul femeilor, a declarat că firma știa încă din anii 1960 că produsul poate provoca cancer. „Cu siguranță știau și făceau tot ce puteau pentru a ascunde acest lucru”, a spus Birchfield.

Allison Brown, avocatul companiei, a spus că singurii care le-au spus lui Kent și Schultz că boala lor a fost cauzată de talc au fost avocații lor. Presupusa legătură nu este susținută de nicio autoritate majoră din domeniul sănătății din SUA.

67.000 de reclamanți

Johnson & Johnson se confruntă cu procese intentate de peste 67.000 de reclamanți. Aceștia susțin că au fost diagnosticați cu cancer după ce au folosit pudra pentru bebeluși și alte produse pe bază de talc.

Compania a declarat că produsele sale sunt sigure, nu conțin azbest și nu provoacă cancer. J&J a încetat să mai vândă pudra pentru bebeluși pe bază de talc în SUA în 2020, trecând la un produs pe bază de amidon de porumb.

Încercări de faliment respinse

Firma a încercat să rezolve litigiul prin faliment. Propunerea a fost respinsă de trei ori de instanțele federale, cel mai recent în aprilie. Falimentul a pus în așteptare majoritatea cazurilor.

Cazurile Brown și Kent sunt primele care ajung în instanță de la respingerea ultimei încercări de a invoca Capitolul 11.

Verdicte de miliarde de dolari

Înainte de încercările de faliment, compania a avut rezultate mixte în procese, cu verdicte de până la 4,69 miliarde de dolari acordate femeilor. Compania a câștigat unele procese și a obținut reducerea altor verdicte în apel.

În ultimul an, J&J a fost afectată de mai multe verdicte substanțiale în cazuri de mezoteliom, inclusiv unul de peste 900 de milioane de dolari în Los Angeles, în octombrie.