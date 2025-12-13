Sommelierele femei sparg barierele lumii vinului, dominată de bărbați

Sommelierele femei sparg barierele cu greu într-o profesie în care mai puțin de 10% dintre candidații la concursul „Cel mai bun somelier din lume” sunt femei. Bărbații câștigă marea majoritate a premiilor gastronomice, cum ar fi stelele Michelin.

„Clientela masculină nu avea încredere în mine”

Pascaline Lepeltier, consultant vinicol la restaurantul Chambers din New York, a declarat că la început „o anumită clientelă masculină de o anumită vârstă nu avea încredere în mine”. Sau cerea să vadă sommelierul „adevărat”.

Paz Levinson din Argentina, care se ocupă de vinuri la restaurantele bucătarei Anne-Sophie Pic, a avut experiențe similare în Franța. „Când am ajuns în Franța, erau clienți care preferau un sommelier bărbat și francez”, a spus femeia de 47 de ani, citată de AFP.

Mediul devine mai primitor

Acum, după mai bine de 20 de ani de carieră, ambele femei spun că mediul a devenit mai primitor. „Lucrurile au evoluat în ceea ce privește echilibrul de gen. Nu este vorba de paritate, dar ne apropiem”, a spus Lepeltier, 44 de ani.

Ea rămâne singura femeie numită Cel mai bun sommelier din Franța. A ocupat locul patru la concursul „Cel mai bun sommelier din lume” în 2023.

Niciodată pe locul întâi

Femeile încă n-au cucerit primul loc. Unele au reușit să se impună: canadiana Veronique Rivest a terminat pe locul al doilea în 2013, daneza Nina Jensen pe locul al doilea în 2019 și 2023, iar franțuzoaica Julie Dupouy pe locul al treilea în 2016.

Dar niciuna nu a câștigat încă titlul, care va fi acordat în octombrie anul viitor la Lisabona. „Încă mai avem de cucerit primul loc. Avem mari speranțe”, a declarat Levinson.

Aproape jumătate din cursanți sunt femei

Dacă în anii 1970-1980 au apărut câțiva pionieri, adevărata deschidere a avut loc „acum aproximativ 20 de ani”, spune Fabrice Sommier, președintele Uniunii Sommelierilor Francezi.

Astăzi, femeile reprezintă aproape jumătate din cei care urmează cursuri de formare în Franța. O nouă generație se afirmă în restaurantele de top.

„Pasiunea este cea care ne unește”

„M-am comportat întotdeauna ca și cum nu ar conta dacă ești bărbat sau femeie. Pasiunea este cea care ne unește”, a declarat Agnese Morandi, sommelier la un restaurant din Paris, cu două stele Michelin.

Italianca de 28 de ani s-a format alături de Levinson, care „i-a deschis mintea” către asocierile fără alcool. Este o abordare care o inspiră și astăzi, în special prin lista de ceaiuri pe care o oferă la Table.

Abordare diferită sau aceeași pasiune?

Există diferențe de gen în abordare? Pentru Alexandre Lesieur, profesor la Ecole de Paris des Métiers de la Table, răspunsul este da. Femeile „se aventurează mai mult în regiuni sau produse de nișă” și sugerează asocieri „puțin mai delicate”.

„Nu aș spune că avem o abordare diferită”, o contrazice Pauline Monclus, 25 de ani. „Fiecare are propria personalitate, atât bărbații, cât și femeile”.

„Suntem mult mai susținute decât acum 20 de ani”

După locul patru acum doi ani, Lepeltier speră să obțină un rezultat mai bun la concursul World’s Best Sommelier de anul viitor. „Egalitatea nu a fost încă atinsă și încă există comportamente inacceptabile. Dar astăzi suntem mult mai susținute decât acum 20 de ani”, concluzionează ea.