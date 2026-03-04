Bărbații sunt mai predispuși să ceară o mărire de salariu decât femeile

În 2024, femeile au câștigat în medie cu 21,8% mai puțin decât bărbații din sectorul privat pe parcursul anului, potrivit unui studiu INSEE publicat în 2026, potrivit Le Figaro.

Această diferență semnificativă poate fi explicată, printre altele, prin modul în care femeile solicită o mărire de salariu, dezvăluie un studiu realizat de ViaVoice pentru ViveS Media, bazat pe răspunsurile a 2.000 de persoane reprezentative pentru populația franceză. Conform acestui sondaj, raportat de France Inter, doar una din trei femei se simte confortabil să ceară o mărire de salariu, comparativ cu 49% dintre bărbați.

Această dificultate în negociere provine din lupta lor de a se simți legitime: 41% dintre femei spun că se simt confortabil obținând o promovare, comparativ cu 53% dintre bărbați. Această diferență se reflectă și în antreprenoriat: 22% dintre femei se simt capabile să își lanseze propria afacere, comparativ cu 28% dintre bărbați. În cele din urmă, impactul statutului de părinte este perceput diferit și în funcție de sex: 69% dintre femei consideră că este dăunător pentru cariera lor, în timp ce doar jumătate dintre bărbați împărtășesc această opinie.

Bărbați se aventurează în investiții cu risc mai mare

Aceste disparități în ceea ce privește veniturile generează inevitabil anxietăți mai mari legate de pensionare în rândul femeilor, deoarece aproape 70% dintre acestea anticipează o pensie insuficientă, comparativ cu 47% dintre bărbați. În plus, o proporție mai mare de femei se întorc la muncă (47%) sau utilizează venituri din investiții (24%). Această perspectivă mai orientată spre viitor se reflectă în alegerile lor de economisire: două treimi dintre respondenți declară că pun bani deoparte, dar, în timp ce o cincime dintre bărbați se aventurează în investiții cu risc mai mare, acest lucru este mai puțin atractiv pentru femei, doar una din zece făcând acest lucru.