Vor urma și alte țări exemplul Australiei în ceea ce privește interzicerea rețelelor sociale pentru minorii sub 16 ani?

Interzicerea rețelelor sociale este urmărită cu atenție de politicieni, activiști pentru siguranță și părinți. O serie de țări nu sunt cu mult în urmă, Europa sperând să reproducă modelul australian.

Europa urmează exemplul Australiei

Vor urma și alte țări exemplul Australiei? Danemarca a declarat că va interzice rețelele sociale pentru persoanele sub 15 ani. Prim-ministrul Mette Frederiksen afirmă că telefoanele mobile „fură copilăria copiilor noștri”. Politica ar putea deveni lege anul viitor.

Norvegia introduce o limită minimă de vârstă de 15 ani. Prim-ministrul Jonas Gahr Støre spune că țara trebuie să protejeze copiii de „puterea algoritmilor”, arată o analiză The Guardian.

Spania și Franța pregătesc interdicții

Vor urma și alte țări exemplul Australiei în UE? În Spania, prim-ministrul Pedro Sánchez a solicitat parlamentului să ridice vârsta minimă pentru rețele sociale la 16 ani.

În Franța, președintele Emmanuel Macron a amenințat că va interzice rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani. O comisie parlamentară a recomandat inclusiv o „curfew digitală” pe timp de noapte pentru tinerii între 15 și 18 ani.

Irlanda și Olanda iau măsuri

Irlanda introduce un portofel digital pentru verificarea vârstei utilizatorilor. Ministrul mass-media Patrick O’Donovan spune că o interdicție similară Australiei este „una dintre măsurile în rezervă”.

Guvernul din Olanda a sfătuit părinții să le interzică copiilor accesul la rețele sociale până la vârsta de 15 ani.

UE cere interdicție la nivel continental

Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care solicită interzicerea utilizării rețelelor sociale de către persoanele sub 16 ani, cu excepția cazului în care părinții decid altfel.

Eurodeputata daneză Christel Schaldemose a declarat că va continua să promoveze reglementare la nivel continental. „O limită de vârstă strictă este un bun punct de plecare”, a spus ea.

Ursula von der Leyen a promis că va înființa un grup de experți pentru protejarea copiilor. Ea a declarat că părinții se îneacă în „tsunami-ul tehnologiei care le inundă casele”.

Marea Britanie: „nimic nu este exclus”

În Marea Britanie, guvernul laburist nu a exclus posibilitatea unei interdicții, afirmând că „nimic nu este exclus”. Orice interdicție trebuie să se bazeze pe „dovezi solide”.

Fundația Molly Rose, organizație caritabilă înființată de familia lui Molly Russell – adolescentă sinucisă după ce a vizionat conținut dăunător online – este îngrijorată că o interdicție bazată pe vârstă nu ar crește siguranța.

Beeban Kidron, membru al Camerei Lorzilor, a declarat că interdicția ar putea stimula companiile de tehnologie să protejeze copiii. „Interdicția australiană este o reacție la eșecul sectorului tehnologic de a concepe produse sigure pentru copii”, a spus ea.

SUA: restricții la nivel de stat

În SUA, restricțiile sunt introduse la nivel de stat. Utah impune persoanelor sub 18 ani să aibă consimțământul părinților pentru a utiliza rețelele sociale.

Guvernatorul Floridei Ron DeSantis a semnat un proiect de lege care interzice persoanelor sub 14 ani să se înscrie pe rețele sociale. Legislația face obiectul unei dispute juridice privind libertatea de exprimare.

Virginia limitează accesul persoanelor sub 16 ani la rețelele sociale la o oră pe zi. Georgia, Tennessee și Louisiana au adoptat proiecte de lege care impun consimțământul părinților pentru conturi.

Malaezia și Brazilia urmează exemplul

Malaezia intenționează să interzică rețelele sociale pentru persoanele sub 16 ani începând de anul viitor. Brazilia a ridicat vârsta minimă pentru Instagram la același nivel.

La ONU, atitudinea este mai prudentă. Unicef avertizează că interzicerea rețelelor sociale „poate chiar să aibă efecte negative”. Platformele de internet pot fi o salvare pentru copiii izolați sau marginalizați.

Dar, după cum arată acțiunile Australiei și ale altor guverne, statele din întreaga lume nu mai sunt dispuse să aștepte.