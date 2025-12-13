Prima pagină » Social » Toate probele de apă de la Spitalul de Copii Iași arată clor sub limita minimă pentru distrugerea bacteriei Pseudomonas

Toate probele de apă de la Spitalul de Copii Iași luate în noaptea de vineri spre sâmbătă arată clor rezidual liber sub 0,1. E sub limita minimă necesară pentru distrugerea bacteriei Pseudomonas care formează biofilm pe conducte.
Andreea Tobias
13 dec. 2025, 10:13, Social

Toate probele de apă de la Spitalul de Copii Iași au clorul rezidual sub limita minim admisă, declară pentru MEDIAFAX surse implicate.

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a dispus măsuri ferme: sistarea internărilor și a operațiilor programate la unitatea sanitară.

Clor foarte mic în toate buletinele de analiză

Toate probele de apă de la Spitalul de Copii Iași au clorul rezidual liber sub 0,1. Nivelul trebuie să fie mai mare pentru a distruge Pseudomonas de pe conductă.

Bacteria Pseudomonas își face un biofilm care se distruge greu. Toate buletinele de analiză sunt așa, cu clor foarte mic, potrivit surselor.

Investigații în ATI, bloc operator și UPU

Ministrul Rogobete a dispus recoltarea de noi probe de apă potabilă pentru analize microbiologice din mai multe puncte: ATI, bloc operator, UPU, secții medicale, punct termic.

Au fost recoltate și probe microbiologice de pe suprafețe și tegumente, de la pacienți și de la personalul medical. Rezultatele sunt în curs de procesare.

Internări și operații, oprite

În așteptarea rezultatelor, s-a luat decizia sistării activității. Măsurile dispuse: sistarea internărilor și a intervențiilor chirurgicale programate, limitarea temporară a activității medicale.

Cazurile critice din UPU sunt redirecționate către alte unități sanitare. Se aplică de urgență măsuri suplimentare de dezinfecție cu substanțe clorigene.

14.500 litri de apă din Rezerva de Stat

CJSU a decis scoaterea din Rezerva de Stat a 14.500 de litri de apă potabilă îmbuteliată, destinată pacienților, aparținătorilor și personalului medical.

A fost dispusă sistarea consumului apei din rețeaua internă a spitalului, până la obținerea unor rezultate conforme.

Șapte copii au murit în septembrie la Spitalul de Copii Iași, infectați în secția de terapie intensivă cu bacteria Serratia marcescens.

