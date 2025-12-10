Ministra Mediului trimite la Parchet raportul despre criza apei din Prahova

Peste 100.000 de oameni din două județe nu au apă potabilă de două săptămâni. Ministra Mediului a prezentat concluziile raportului preliminar și măsurile luate. Diana Buzoianu a explicat cine sunt vinovații acestei crize.

Demitere și demisie la conducere

Decizia de demitere a directoarei de la ABA Buzău-Ialomița a fost trimisă miercuri. Diana Buzoianu a convocat pentru joi ședința consiliului de conducere. Consiliul de administrație al operatorului va fi mandatat să demită directorii vinovați.

Ministrul Mediului a primit demisia de onoare a directorului general Florin Ghiță. Sorin Rândașu, directorul pentru Departamentul pentru Situații de Urgență, va prelua funcția de director general. Sorin Rândașu va ocupa funcția pentru o săptămână, maxim două.

Situația actuală a apei

Diana Buzoianu a precizat că în Prahova și Dâmbovița există apă menajeră în toate comunitățile. Se fac analizele pentru apa potabilă. DSP urmează să realizeze toate verificările. Apa va putea fi declarată potabilă când DSP va stabili că sunt îndeplinite condițiile legale.

Ministra Mediului va avea întâlniri cu reprezentanții de la nivel local și consiliile județene. Diana Buzoianu va discuta soluțiile alternative de apă pe termen mediu. Lucrările de la Paltinu vor continua.

Concluziile raportului

Raportul Corpului de Control arată că Administrația Bazinală Buzău-Ialomița nu a informat operatorul până la 22 octombrie despre acțiunile luate pentru scăderea apei. ABA nu a îndeplinit condițiile de a informa autoritățile locale despre riscul de creștere a turbidității.

Diana Buzoianu a subliniat că întocmirea documentelor s-a prelungit mult. Etapa a durat până la intrarea în sezonul rece, cu riscuri mari meteorologice. Nu au fost făcute verificări între 2023 și prezent privind respectarea autorizației de gospodărire a apelor.