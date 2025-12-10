Prima pagină » Social » Ministra Mediului trimite la Parchet raportul despre criza apei din Prahova

Ministra Mediului trimite la Parchet raportul despre criza apei din Prahova

Diana Buzoianu, ministra Mediului, anunță trimiterea raportului preliminar la Parchetul general privind criza apei care afectează peste 100.000 de oameni din județele Prahova și Dâmbovița.
Ministra Mediului trimite la Parchet raportul despre criza apei din Prahova
Andreea Tobias
10 dec. 2025, 17:49, Social

Peste 100.000 de oameni din două județe nu au apă potabilă de două săptămâni. Ministra Mediului a prezentat concluziile raportului preliminar și măsurile luate. Diana Buzoianu a explicat cine sunt vinovații acestei crize.

Demitere și demisie la conducere

Decizia de demitere a directoarei de la ABA Buzău-Ialomița a fost trimisă miercuri. Diana Buzoianu a convocat pentru joi ședința consiliului de conducere. Consiliul de administrație al operatorului va fi mandatat să demită directorii vinovați.

Ministrul Mediului a primit demisia de onoare a directorului general Florin Ghiță. Sorin Rândașu, directorul pentru Departamentul pentru Situații de Urgență, va prelua funcția de director general. Sorin Rândașu va ocupa funcția pentru o săptămână, maxim două.

Situația actuală a apei

Diana Buzoianu a precizat că în Prahova și Dâmbovița există apă menajeră în toate comunitățile. Se fac analizele pentru apa potabilă. DSP urmează să realizeze toate verificările. Apa va putea fi declarată potabilă când DSP va stabili că sunt îndeplinite condițiile legale.

Ministra Mediului va avea întâlniri cu reprezentanții de la nivel local și consiliile județene. Diana Buzoianu va discuta soluțiile alternative de apă pe termen mediu. Lucrările de la Paltinu vor continua.

Concluziile raportului

Raportul Corpului de Control arată că Administrația Bazinală Buzău-Ialomița nu a informat operatorul până la 22 octombrie despre acțiunile luate pentru scăderea apei. ABA nu a îndeplinit condițiile de a informa autoritățile locale despre riscul de creștere a turbidității.

Diana Buzoianu a subliniat că întocmirea documentelor s-a prelungit mult. Etapa a durat până la intrarea în sezonul rece, cu riscuri mari meteorologice. Nu au fost făcute verificări între 2023 și prezent privind respectarea autorizației de gospodărire a apelor.

Recomandarea video

EXCLUSIV Un judecător de la Tribunalul București nu a motivat nici până acum, de peste un an, soluția din dosarul penal al lui Dan Dungaciu, numărul 2 din AUR
G4Media
Cele trei zodii care intră în cea mai norocoasă perioadă din ultimii 15 ani, din 12 decembrie. Începe o schimbare uriașă
Gandul
Rita Mureșan, apariție îngrijorătoare într-o emisiune TV: 'Nu reușește nimeni să o pună pe picioare'
Cancan
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
Prosport
CCR a amânat verdictul privind al doilea proiect al pensiilor speciale ale magistraților, asumat de guvernul Bolojan, pentru ultima duminică din 2025
Libertatea
Când e bine să faci bradul de Crăciun și ce trebuie să pui neapărat în el! Obiectele de neratat
CSID
Este oficial: Impozitul auto va crește, în 2026! Decizia luată de Curtea Constituțională
Promotor