Prima pagină » Social » Alba: Zeci de mii de oameni fără curent și apă din cauza ninsorilor

Mai multe drumuri au fost blocate și zeci de mii de locuitori au rămas fără curent electric sau apă potabilă în urma ninsorilor din ultimele ore în județul Alba.
Cosmin Pirv
03 ian. 2026, 09:36, Social

ISU Alba a anunțat sâmbătă dimineața că aproximativ 42.000 de utilizatori nu sunt alimentați cu energie electrică.

De asemenea, aproximativ 8.000 de locuitori nu au apă potabilă din cauza lipsei de curent la pompele de alimentare. Sunt afectați localnici din Iclod, Șona, Biia, Sânmiclăuș, Jidvei, Feisa, Glogoveț, Valea Lungă, Lunca și Lodroman.

În localitatea Ignățești din Roșia Montană, un drum de acces a fost blocat din cauza unor arbori căzuți pe carosabil. Aproximativ 100 de persoane se află în zona afectată. Se intervine pentru deblocarea drumului.

Totodată, au fost blocate de copaci căzuți drumurile naționale DN 75 (Albac și Sălciua) și DN 74 (Presaca Ampoiului).

În Alba Iulia și Aiud, pompierii au intervenit pe mai multe străzi pentru pentru degajarea arborilor căzuți.

La sediul ISU Alba a fost convocată sâmbătă o ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență în vederea analizei situației actuale din județ și gestionarea eficientă a acesteia.

