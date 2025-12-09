Începând de mâine, Australia blochează accesul minorilor la rețelele sociale. Peste un milion de conturi vizate

De la miezul nopții, cele mai mari zece platforme digitale sunt obligate să împiedice accesul minorilor sub 16 ani, sub sancțiunea unor amenzi de până la 49,5 milioane de dolari australieni.

Măsura vine după ani de critici la adresa marilor companii tech, acuzate că au întârziat implementarea unor soluții reale pentru reducerea riscurilor la care sunt expuși copiii online.

Decizia a generat controverse: în timp ce părinții și organizațiile pentru protecția copiilor au salutat demersul, companiile tehnologice și susținătorii libertății de exprimare au condamnat reglementarea ca fiind excesivă, scrie Reuters.

Platformele vor folosi sisteme de estimare a vârstei, inclusiv analiza activității online, selfie-uri sau documente de identitate.

Reacții internaționale și efectele anticipate

Guverne din Danemarca până în Malaysia, precum și unele state americane, privesc către Australia pentru a observa eficiența acestei politici. Multe analize internaționale consideră măsura drept „un experiment global în timp real”, care ar putea declanșa un val de reglementări similare.

Regulatorul australian, eSafety Commissioner, va monitoriza impactul timp de cel puțin doi ani, cu sprijinul unei echipe de cercetători de la Universitatea Stanford și al altor 11 academicieni.

Deși noua lege vizează inițial zece platforme, lista va fi actualizată pe măsură ce apar noi aplicații utilizate de tineri.

Toate companiile – cu excepția platformei X, deținută de Elon Musk – au anunțat că se vor conforma. Musk a criticat legislația, numind-o „o cale mascată de a controla accesul la internet pentru toți australienii”.

Începutul sfârșitului pentru era libertății totale online

Experții avertizează că această schimbare marchează o nouă etapă pentru industria social media, într-o perioadă în care numărul utilizatorilor tineri scade, iar timpul petrecut online este în declin.

Specialiștii spun că reglementările ar putea remodela modul în care platformele funcționează și interacționează cu utilizatorii, punând capăt unei epoci dominate de „autoexpresie fără limite”.