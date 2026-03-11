Instagram a picat. Peste 12.000 de utilizatori din întreaga lume anunță probleme

Platforma deținută de Meta se confruntă cu probleme tehnice pe scară largă. Principala reclamație vizează imposibilitatea de a trimite mesaje.

Întreruperea a început în primele ore ale zilei de miercuri.

La apogeu, peste 12.000 de utilizatori au raportat probleme, potrivit Downdetector. Platforma monitorizează în timp real starea diverselor site-uri web.

Aproape trei sferturi din reclamații au venit de la utilizatorii aplicației Instagram. Problemele continuă să fie raportate la nivel mondial la această oră.