Dragostea în vremea Instagramului: așa agață acum tinerii din generația Z

Așa flirtează astăzi tinerii din generația digitală cu vârste între 18 și 26 de ani, băieți și fete din Generația Z, nativi digitali, crescuți în mediul rețelelor sociale și marcați de pandemia de COVID-19.

„îl abordezi, te abordează sau nu se flirtează.” „La petrecere sau pe Instagram.” „Nu le dai numărul de telefon, le dai Instagramul.” „Majoritatea preferă să li se facă avansuri, nu să facă ei, pentru că asta ridică ego-ul.” „Nu folosim aplicații de dating, nu, deloc!” Așa încep, spun ei, să arate că le place cineva, notează 20minutos.

Agățatul prin Instagram și TikTok

Psihologii și sexologii observă că Instagram a devenit principalul loc pentru primul pas în flirt. „Cererea Instagramului are o semnificație foarte clară pentru această generație și a creat coduri noi – ‘like-uri’, meme-uri, stickere, răspuns sau ignorare, care redefiniesc relațiile dintre ei”, explică specialiștii.

Profilul de pe rețelele sociale este o carte de vizită: stilul de viață, muzica preferată, hainele purtate și fotografiile încărcate pot influența prima impresie. Uneori, tinerii au două conturi: unul oficial, urmărit și de familie sau colegi, și unul mai personal, pe care îl oferă doar persoanelor care le plac.

TikTok este folosit mai mult pentru informare sau divertisment, în timp ce Instagramul devine spațiul de relaționare directă. Această generație reacționează la stories, urmărește activitatea persoanei care le place și folosește funcții precum lista „cei mai buni prieteni” pentru a crea intimitate.

Avantaje și provocări

Rețelele sociale permit flirtul într-un mod mai sigur, mai puțin direct, mai ales pentru tinerii introvertiți. Totuși, specialiștii atrag atenția că dependența de interacțiunile online poate genera frustrări atunci când relația se mută în viața reală. Libertatea și deschiderea online nu se traduc întotdeauna în întâlniri față în față.

De asemenea, generația Z este mai deschisă la exprimarea sexuală și la diversitate. Mulți tineri se simt mai confortabil discutând despre orientări sexuale diferite și identități de gen, comparativ cu generațiile precedente. Asta nu înseamnă însă că lipsesc provocările: hărțuirea pe motive de orientare sexuală sau presiunile sociale există și în prezent.

Educație sexuală și prevenție

Chiar dacă mulți tineri consideră că au informații bune despre sexualitate, educația primită de la familie sau școală este adesea insuficientă. Utilizarea prezervativului rămâne metoda anticoncepțională principală, dar există o nevoie clară de instruire în comunicarea dorințelor, stabilirea limitelor și negocierea consensului în relații.

Sexologii recomandă o abordare bazată pe informare și respect, nu pe frică sau rușine, pentru ca tinerii să poată lua decizii responsabile și să se simtă confortabil în propriul corp și în relațiile lor.

Generația Z folosește rețelele sociale ca instrument principal de flirt și relaționare, cu avantaje și riscuri. Acești tineri sunt mai deschiși la diversitate și mai conștienți de dorințele lor, învățând rapid coduri digitale noi pentru a interacționa. Totuși, lipsa unor abilități sociale complete și a unei educații sexuale adecvate poate crea dificultăți în trecerea relațiilor de la online la întâlniri reale.