Anunț matrimonial disperat: atât a plătit o femeie de 42 de ani pentru dragoste

Lisa Catalano, 42 de ani, a transformat frustrarea față de aplicațiile de întâlniri într-o campanie publicitară spectaculoasă. Panourile cu mesajul „Căsătorește-te cu mine” au apărut pe autostrada 101 din California și au generat peste 4.000 de cereri.
17 feb. 2026, 10:45, Știrile zilei

„Oamenii vor fi șocați de cât am cheltuit”, a declarat Catalano, conform New York Post.

„Voi publica detaliile financiare când voi fi logodită”.

De la 4.000 de cereri la o singură întâlnire

Catalano a analizat fiecare cerere, reducând numărul candidaților la 50, apoi la 20. A stabilit cinci întâlniri în toamnă. Ieșirea de Valentine’s Day nu a fost cu un candidat din lotul inițial, ci cu cineva cu care se vedea de o lună.

Cei doi au văzut o comedie romantică și au gătit împreună acasă. Au păstrat lucrurile „simple și relaxate” în loc să înfrunte restaurantele aglomerate.

Mii de dolari pentru panouri și taxiuri

Campania lansată în toamna 2025 a inclus 12 panouri pe autostrada 101 între Santa Clara și South San Francisco. În octombrie le-a redus la șase-opt. În San Francisco, unde nu avea panouri pe autostradă, a plătit reclame pe aproximativ 20 de taxiuri.

De Valentine’s Day, a difuzat 14 panouri speciale cu „Happy Valentine’s Day from MaryLisa.com”.

A construit singură site-ul web, a cumpărat imprimantă și a verificat mii de cereri. „Am făcut totul singură, fără ajutor”, spune ea. În zona Bay Area, costurile sunt extrem de ridicate.

„Disperată” sau curajoasă?

Orice bărbat trebuie să semneze un acord de confidențialitate. „Am vrut să mă protejez pe mine și să îi protejez și pe ei”, explică Catalano, veterană în tehnologie care acum lucrează freelancer.

A fost etichetată „disperată” de critici online. „Mulți mă numesc disperată, dar eu știu ce vreau și ce caut”, răspunde ea. Campania a început din frustrare față de aplicațiile de întâlniri care nu generau întâlniri semnificative.

Criticile sunt agresive. „O să mori singură și o meriți. Nu trebuia să dai greș când aveai 20 de ani, proasto”, i-a scris un candidat.

Catalano a avut o relație serioasă la 20 de ani. „El a fost bolnav terminal și a murit. A trebuit să o iau de la capăt cu întâlnirile”.

În ciuda urii, primește și sprijin. Un susținător i-a lăudat „curajul imens” și folosește povestea ei ca lecție pentru propria fiică să „nu se mulțumească cu mai puțin decât merită”.

„A fost cea mai stresantă perioadă din viața mea, dar și cel mai magic lucru care mi s-a întâmplat”, spune Catalano. „Tot timpul am fost optimistă că totul va merge bine”.

