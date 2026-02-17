Iuliana Demetrescu va arbitra manșa retur a confruntării Real Madrid – Paris FC din play-off-ul Ligii Campionilor la fotbal feminin

Meciul care va fi condus la centru de Iuliana Demetrescu se va disputa miercuri, de la ora 19:45, pe „Estadio Alfredo Di Stéfano” din Madrid.

În tur, Real Madrid s-a impus cu 3-2 în Franța, prin golurile marcate de Caroline Weir, Athenea del Castillo și Linda Caicedo. Pentru Paris FC au marcat Kaja Korosec și Maeline Mendy.

Delegarea Iulianei Demetrescu vine la o săptămână după ce aceasta a condus la centru partida OH Leuven – Arsenal, în prima manșă a aceleiași faze a competiției.

Atunci a fost asistată de Bianca Florea și Roxana Ivanov. În camera VAR au fost Sebastian Colțescu și Adrian Costreie.

Pentru meciul de la Madrid, brigada de arbitri va fi internațională.

Iuliana Demetrescu va fi asistată de Bianca Diana Florea și Almira Spahic (Suedia). Al patrulea oficial a fost desemnat Karoline Marie Jensen (Norvegia).

În camera VAR vor fi Tom Harald Hagen și Emilie Torkelsen, ambii din Norvegia. Observator UEFA pentru arbitri va fi Knarik Grigoryan (Armenia), iar delegat UEFA – Anne Rei (Estonia).