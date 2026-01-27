Iuliana Demetrescu, delegată la o semifinală din cupa intercontinentală din fotbalul feminin

Partida la care a fost delegată Iuliana Demetrescu este programată miercuri, de la ora 14:30. Va avea loc pe Brentford Community Stadium din Londra.

Competiția aduce față în față campioanele din cele șase confederații din fotbalul feminin la nivel mondial.

Meciul dintre Corinthians Paulista și Gotham FC va fi condus de Tess Olofsson (Suedia), ajutată de Almira Spahic (Suedia) și Monica Brun Lokkeberg (Norvegia).

Iuliana Demetrescu va îndeplini rolul de al patrulea oficial.

Arbitrajul video va fi asigurat de o brigadă condusă de Dennis Johan Higler (Țările de Jos), în calitate de arbitru VAR, asistat de Katalin Kulcsar (Ungaria).

În cealaltă semifinală, Arsenal Londra, campioana Europei, va întâlni campioana Africii, ASFAR, din Maroc. Meciul este programat tot miercuri, de la ora 20:00.