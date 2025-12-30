Tatiana Schlossberg, nepoata lui John F. Kennedy, a murit la 35 de ani după o luptă cu cancerul

Tatiana Schlossberg, fiica Carolinei Kennedy și nepoata fostului președinte al Statelor Unite John F. Kennedy, a murit la 35 de ani, după ce a fost diagnosticată cu o formă agresivă de cancer.

Familia a confirmat decesul marți, printr-un mesaj public, fără a oferi alte detalii, scrie NBC News.

Într-un eseu publicat în revista The New Yorker în noiembrie 2025, Schlossberg a dezvăluit că suferea de leucemie mieloidă acută, asociată cu o mutație rară, cunoscută sub numele de Inversion 3.

Diagnosticul a fost stabilit în mai 2024, chiar în ziua în care a născut al doilea copil, după ce medicii au observat un nivel anormal al globulelor albe.

Ulterior, Tatiana Schlossberg a petrecut mai multe săptămâni internată la un spital din New York, unde a urmat tratamente de chimioterapie, iar mai târziu a beneficiat de un transplant de măduvă osoasă și de terapii experimentale.

În scrierile sale, ea a vorbit deschis despre impactul psihologic al bolii și despre teama că cei doi copii ai săi nu își vor aminti de ea.

Schlossberg era cunoscută ca jurnalist de mediu, cu articole publicate în The New York Times, The Atlantic și The Washington Post.

În 2019, a publicat cartea „Inconspicuous Consumption”, dedicată impactului ascuns al stilului de viață asupra mediului.