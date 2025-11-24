Politică și pornografie / Robert F. Kennedy Jr., scandal sexual cu o jurnalistă căreia i-a scris poezii erotice / „Vreau să curg prin tine”

Soțul presupusei amante a lui Robert F. Kennedy Jr. a publicat poeziile obscene pe care acesta i le-ar fi scris logodnicei sale.

Versurile au provocat o adevărată furtună în SUA, mai ales că Robert F. Kennedy e căsătorit, iar nepoata sa, Tatiana Schlossberg, a fost diagnosticată recent cu leucemie mieloidă acută.

Familia, zdruncinată de vestea cruntului diagnostic, nu mai avea nevoie de încă un motiv de scandal.

De câțiva ani, Robert F. Kennedy Jr. a fost implicat într-o dispută cu jurnalista politică Olivia Nuzzi (care a lucrat pentru „New York Magazine”), căsătorită, cu Ryan Lizza (jurnalist la CNN și Politico).

Soțul trădat se răzbună crunt

Nuzzi și Kennedy au avut o relație scurtă, de aproximativ un an, cândva între 2022 și 2024.

Ryan Lizza a fost vizibil rănit de afrontul adus onoarei sale de trădarea soției. Robert F. Kennedy e și el căsătorit cu Cheryl Hines din 2014, potrivit revistei ParisMatch.

La acea vreme, jurnalista a încercat să se protejeze intentând un proces împotriva fostului ei partener, susținând că acesta „a amenințat-o în mod explicit că va divulga informații personale despre ea pentru a-i distruge viața, cariera și reputația”.

Într-o plângere scrisă de aceasta și obținută de CNN, Olivia Nuzzi a declarat că se temea că fostul ei soț va susține public că Kennedy a încercat s-o „controleze”, s-o „posede” și s-o „lase însărcinată”.

Olivia Nuzzi n-ar fi fost la prima abatere extraconjugală

Din cauza poveștii cu Kennedy, Olivia Nuzzi și-a pierdut jobul de la „New York Magazine”, publicația acuzând-o că a ascuns relația cu un candidat (chiar dacă a fost de scurtă durată) la alegerile prezidențiale americane.

De atunci, scandalul dintre Nuzzi și Lizza s-a adâncit și mai mult.

Lizza a acuzat-o pe fosta sa parteneră că ar mai fi avut cel puțin încă o aventură extraconjugală cu un alt politician.

La un an după scandal, Olivia Nuzzi a decis să scrie o carte în care să expună propria sa versiune a relației amoroase (despre care jură că a fost pur „digitală”) cu Secretarul Sănătății în administrația Trump.

Având în vedere că romanul ei se lansează pe 2 decembrie și că fragmente din carte încep să apară în presă, Ryan Lizza a decis să prevină orice pasaj (îl reținem pe acesta: „Mi-a plăcut aviditatea lui, ca și cum ar fi vrut să devoreze întreaga lume pentru a o cunoaște mai bine”) care i-ar putea afecta imaginea, răzbunându-se în avans.

„Sunt un râu, tu ești canionul meu. Vreau să curg prin tine”

Ryan Lizza a publicat pe blogul său, Telos poezii obscene despre care se presupune că ar fi fost scrise de Kennedy: „Sunt un râu, tu ești canionul meu. Vreau să curg prin tine. Vreau să te supun și să te îmblânzesc. Iubirea mea”.

Bărbatul a explicat că bănuia infidelitatea soției sale, dar că această poezie și multe altele, prea explicite pentru a fi publicate, au schimbat totul.

„Mi-aș fi dorit sănu fi fost în această situație, să nu fi trebuit să scriu despre toate astea, să nu fi trebuit să mă expun pe mine și pe cei dragi mie larușine și la o altă încălcare a intimității mele”, spune Ryan Lizza.

Kennedy neagă relația

Echipa lui Robert F. Kennedy Jr. continuă să nege relația. Purtătorul său de cuvânt a declarat că „a întâlnit-o pe Olivia Nuzzi o singură dată în viață, pentru un interviu pe care l-a solicitat, ceea ce a dus la un articol condamnabil”.

Săptămâna trecută, soția lui Kennedy, Cheryl Hines, a reacționat și ea la cartea jurnalistei: „Robert nu ar fi iubit niciodată acea femeie, cu atât mai puțin să-și dorească să aibă un copil cu ea. Ceea ce susține acea femeie ar fi aproape ridicol, dacă nu ar fi atât de dureros”.