Administrația Trump ia măsuri pentru a întrerupe unele tratamente pentru tinerii transgender

Propunerile sunt cele mai importante măsuri anunțate până acum de Administrația Trump pentru a restricționa utilizarea medicamentelor care blochează pubertatea, potrivit AP. De asemenea, măsurile vizează restricționarea terapiei hormonale și a intervențiilor chirurgicale pentru copiii transgender. Vor fi blocate finanțările federale Medicaid și Medicare de la spitalele care oferă îngrijire în astfel de cazuri. Totodată, se va interzice utilizarea fondurilor federale Medicaid pentru a finanța astfel de proceduri.

„Acesta nu este medicament, este malpraxis. Procedurile de respingere a sexului îi privează pe copii de viitorul lor”, a declarat secretarul Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., joi, într-o conferință de presă.

Anunțurile de joi ar pune în pericol accesul în zeci de state americane în care tratamentele medicamentoase și procedurile chirurgicale rămân legale și acoperite de Medicaid, care este finanțat din fonduri federale și de stat.

Administrația Trump, criticată de societățile medicale

Propunerile lui Robert F. Kennedy Jr contravin recomandărilor principalelor societăți medicale din SUA. Așa cum era de așteptat, susținătorii cauzei transgender au respins cu vehemență afirmațiile și acuzațiile administrației americane, spunând că măsurile de joi vor pune vieți în pericol.

„Multitudinea de eforturi pe care le vedem din partea legislatorilor federali de a priva tinerii transgender și non-binari de îngrijirea medicală de care au nevoie este profund îngrijorătoare”, a declarat Rodrigo Heng-Lehtinen, de la The Trevor Project, o organizație non-profit de prevenire a sinuciderilor pentru tinerii LBGTQ+.

Măsurile anunțate de Kennedy nu sunt definitive sau obligatorii din punct de vedere juridic. Înainte ca restricțiile să devină permanente, acestea trebuie să treacă printr-un proces îndelungat de elaborare a reglementărilor, inclusiv perioade de dezbateri publice și de depuneri de amendamente. De asemenea, este probabil ca propunerile să fie atacate în instanță.

Totuși, experții estimează că regulile propuse vor descuraja furnizorii de servicii medicale să ofere îngrijiri de acest tip. Mai multe spitale din SUA au renunțat la astfel de terapii în așteptarea unor decizii ferme ale autorităților.