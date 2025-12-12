Nou tunel secret pentru migranți ilegali, descoperit în Polonia, la granița cu Belarus

Un alt tunel secret a fost descoperit în Polonia, folosit de migranți să intre ilegal în țară prin Belarus. Poliția de frontieră poloneză suspectează că aproximativ 180 de persoane au reușit să folosească acest tunel.

150 au fost reținute, iar restul a fugit.

Tunelul, descoperit în apropiere de satul Narewka din voievodatul Podlaskie, avea o înălțime de aproximativ 1,5 metri și fusese săpat pe sub gardul de frontieră și drumul tehnic adiacent.

Intrarea era ascunsă într-o pădure la aproximativ 50 de metri de partea belarusă a frontierei, iar ieșirea se afla la doar 10 metri de bariera poloneză, relatează rador.ro.

Printre migranții reținuți se numără cetățeni din Afghanistan, Pakistan, India, Nepal și Bangladesh. În plus, doi bărbați — un polonez de 69 de ani și un lituanian de 49 de ani — au fost arestați pentru că ar fi intenționat să transporte persoanele în alte părți ale Europei.

Polonia suspectează rețele organizate de migranți

Guvernul de la Varșovia investighează implicarea unor rețele organizate, însă atât Belarus, cât și Rusia neagă orice rol în aceste operațiuni.

Tunelul descoperit sunt un exemplu limpede al eforturilor migranților de a ocoli barierele fizice și supravegherea electronică instalată de partea poloneză, parte a unui val intens de traversări ilegale care continuă să pună presiune pe frontiera estică a Uniunii Europene.

Aceste descoperiri pun în lumină complexitatea crizei migrației la granița UE cu Belarus, unde încercările de trecere ilegală rămân ridicate, iar metodele folosite — inclusiv tuneluri subterane — indică determinarea persoanelor de a intra în spațiul comunitar cu orice preț.

Polonia acuză Belarus că vrea să destabilizeze țara

Polonia, membră a UE și NATO, se confruntă de multă vreme cu o adevărată criză a migranților ilegali, la granița cu Belarus – din 2021.

Guvernul de la Varșovia acuză Minskul, un aliat-cheie al Moscovei, că vrea să destabilizeze țara prin trimiterea deliberată de migranți peste graniță, în principal din Orientul Mijlociu și Africa.