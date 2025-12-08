Prima pagină » Știri externe » Polonia consideră insuficiente compensațiile Germaniei pentru daunele din al Doilea Război Mondial. 70% cer reparații de război adecvate

Aproape 70% dintre polonezi cred că Germania nu și-a achitat datoria istorică pentru distrugerile provocate în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, potrivit unui sondaj publicat recent de Wirtualna Polska.
Sursa foto: Pexels
Andrei Rachieru
08 dec. 2025, 18:41, Știri externe

Cercetarea, realizată la finalul lunii noiembrie, arată că nemulțumirea față de reparațiile de război cerute de Polonia Germaniei rămâne puternică și profund divizată politic, scrie TVP World.

Polonezii consideră reparațiile actuale insuficiente

Conform datelor furnizate de United Surveys, 49,8% dintre respondenți sunt convinși că Germania „cu siguranță” nu a oferit compensații adecvate, iar alte 18,4% susțin moderat această opinie. Doar o mică parte a populației consideră problema încheiată.

Discuția privind reparațiile a revenit în prim-plan după consultările bilaterale recente de la Berlin, unde Germania a restituit unele comori istorice furate în timpul ocupației naziste. În același context, premierul polonez Donald Tusk a declarat că, dacă Berlinul nu se grăbește să îi sprijine financiar pe puținii supraviețuitori rămași în viață – aproximativ 50.000 – Varșovia ar putea fi nevoită să suporte singură aceste costuri.

Diviziune politică profundă în Polonia

Sondajul arată diferențe majore între taberele politice. Susținătorii coaliției de guvernare de centru sunt mai echilibrați în opinii, în timp ce alegătorii PiS și ai partidului Confederația consideră în proporție de 74% că reparațiile germane sunt insuficiente. Doar 1% dintre aceștia cred că Germania a compensat adecvat pierderile.

Guvernul german insistă că problema a fost încheiată prin acordul din 1953, pe care însă Polonia îl contestă, argumentând că a fost semnat sub presiunea Uniunii Sovietice. Ca gest umanitar, Berlinul a oferit 200 de milioane de euro victimelor în viață, sumă considerată insuficientă de Varșovia.

Perspective viitoare și inițiative comune

Deși tensiunile persistă, s-au înregistrat progrese privind proiectul unui memorial permanent la Berlin, dedicat victimelor poloneze ale războiului. Parlamentarii germani au aprobat inițiativa, considerată un pas simbolic important.

În timpul ocupației naziste din 1939–1945, 5,2 milioane de polonezi au fost uciși, dintre care 20% erau copii. Alte milioane au fost supuse muncii forțate sau au suferit dizabilități permanente. În acest context, dezbaterea privind reparațiile de război cerute de Polonia Germaniei rămâne una dintre cele mai sensibile teme din relațiile bilaterale.

