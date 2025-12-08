Ce a făcut Putin în ziua în care Zelenski s-a întâlnit cu liderii europeni

Volodimir Zelenski are o zi aglomerată luni, 8 decembrie, cu întâlniri importante cu aliații. Întâlnirile au loc la Londra și la Bruxelles.

Între timp, președintele Rusiei, Vladimir Putin, pare a fi concentrat pe afacerile interne. Liderul rus a participat luni la Consiliul pentru Dezvoltare Strategică și Proiecte Naționale, la Moscova, potrivit Sky News.

Putin a ținut un scurt discurs, dar nu a abordat subiectul războiului din Ucraina, vorbind în schimb despre provocările demografice și economice cu care se confruntă Rusia.

Luni, Volodimir Zelenski se află la Londra pentru a se întâlni cu mai mulți lideri europeni. Evenimentul se desfășoară la Downing Street. Președintele Ucrainei poartă discuții cu premierul britanic Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz.

Ei discută despre negocierile privind propunerea de pace a SUA. La final, Zelenski, Macron, Merz și Starmer vor face scurte declarații și vor participa la o ședință video cu alți lideri ai UE, ai țărilor europene și ai NATO.

Întâlniri importante și la Bruxelles

De asemenea, NATO a confirmat întâlnirea de luni a lui Mark Rutte cu Volodimir Zelenski, António Costa și Ursula von der Leyen la Bruxelles.

„Luni, 8 decembrie 2025, secretarul general al NATO, Mark Rutte, îl va primi pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe președintele Consiliului European, António Costa, și pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la reședința sa oficială din Bruxelles. Mass-media nu va avea acces la eveniment”, se arată în comunicat.