Prima pagină » Știri externe » Ce a făcut Putin în ziua în care Zelenski s-a întâlnit cu liderii europeni

Ce a făcut Putin în ziua în care Zelenski s-a întâlnit cu liderii europeni

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a avut o întâlnire la Moscova în care s-au discutat probleme interne ale țării. Deși a ținut un discurs, liderul rus nu a spus nimic despre Ucraina. În paralel, președintele ucrainean Volodimir Zelenski are o zi agitată cu întâlniri cu liderii UE și NATO.
Ce a făcut Putin în ziua în care Zelenski s-a întâlnit cu liderii europeni
Sursa: Hepta
Petru Mazilu
08 dec. 2025, 19:03, Politic

Volodimir Zelenski are o zi aglomerată luni, 8 decembrie, cu întâlniri importante cu aliații. Întâlnirile au loc la Londra și la Bruxelles.

Între timp, președintele Rusiei, Vladimir Putin, pare a fi concentrat pe afacerile interne. Liderul rus a participat luni la Consiliul pentru Dezvoltare Strategică și Proiecte Naționale, la Moscova, potrivit Sky News.

Putin a ținut un scurt discurs, dar nu a abordat subiectul războiului din Ucraina, vorbind în schimb despre provocările demografice și economice cu care se confruntă Rusia.

Luni, Volodimir Zelenski se află la Londra pentru a se întâlni cu mai mulți lideri europeni. Evenimentul se desfășoară la Downing Street. Președintele Ucrainei poartă discuții cu premierul britanic Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz.

Ei discută despre negocierile privind propunerea de pace a SUA. La final, Zelenski, Macron, Merz și Starmer vor face scurte declarații și vor participa la o ședință video cu alți lideri ai UE, ai țărilor europene și ai NATO.

Întâlniri importante și la Bruxelles

De asemenea, NATO a confirmat întâlnirea de luni a lui Mark Rutte cu Volodimir Zelenski, António Costa și Ursula von der Leyen la Bruxelles.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, va purta discuții luni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președintele Consiliului European, António Costa, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat serviciul de presă al NATO. La întâlnire presa nu va avea acces.

„Luni, 8 decembrie 2025, secretarul general al NATO, Mark Rutte, îl va primi pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe președintele Consiliului European, António Costa, și pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la reședința sa oficială din Bruxelles. Mass-media nu va avea acces la eveniment”, se arată în comunicat.

Recomandarea video

Nicușor Dan, interviu pentru Le Monde: Estimez că în două-trei luni voi putea publica un raport care să reunească toate informațiile legate de anularea primului tur al prezidențialelor din 2024 / Există suficiente informații care, odată adunate, pot dovedi că a existat o influență rusă
G4media
Cum se prepară cel mai delicios cozonac de Crăciun. Ingredientele folosite de chef Cătălin Scărlătescu și chef Sorin Bontea
Gandul
SURPRIZĂ! Cine este soția lui Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei, și ce afaceri 'învârte'
Cancan
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Prosport
CTP, necruțător cu Nicușor Dan: „Asta nu i-a reușit nici măcar lui Băsescu!” I-a făcut bilanțul după 7 luni de mandat și a tras o concluzie
Libertatea
3 zodii care au parte de schimbări fantastice până la Crăciun. Numai vești bune pentru acești nativi
CSID
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
Promotor