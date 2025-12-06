Prima pagină » Știrile zilei » Premierul britanic Keir Starmer se va întâlni luni cu președintele Zelenski la Londra

Premierul britanic Keir Starmer se va întâlni luni cu președintele Zelenski la Londra

Keir Starmer, premierul Regatului Unit, îl va găzdui luni pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pentru o întâlnire la care vor particpa și cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Macron, notează The Independent.
Foto: Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
06 dec. 2025, 17:39, Știri externe

Prin întâlnirea de luni de la Londra, Starmer intenționează să reafirme sprijinul ferm al Marii Britanii pentru Ucraina, în timp ce discuțiile se vor concentra și pe negocierile dintre Ucraina și Statele Unite pentru încheierea războiului. 

Cei patru lideri s-au întâlnit anterior în cadrul „Coaliției celor Dispuși” pentru a discuta  crearea unei forțe europene de menținere a păcii ce ar putea fi desfășurată în Ucraina în cazul unui armistițiu.  

Între timp, reprezentanți americani și ucraineni se află în a treia zi de discuții asupra unui proiect de acord de pace susținut de administrația Trump, însă Rusia a respins deja unele prevederi, în special cele legate de integritatea teritorială a Ucrainei și garanțiile de securitate.

Vineri, ambele delegații implicate în discuții au susținut că progresul în procesul de pace ține de „disponibilitatea Rusiei”. 

Atacurile au loc pe fondul atacurilor ruse asupra infrastructurii energetice ucrainene. În noapte de vineri spre sâmbătă, sute de drone și aproximativ 50 de rachete au vizat instalații critice de energie. 

 

