Emmanuel Macron îl primește la Paris pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski

În timp ce Kievul se confruntă cu o avansare militară a Moscovei în estul țării și este zguduit de un scandal uriaș de corupție, delegațiile ucraineană și americană au negociat duminică, timp de mai multe ore, în Florida. Acestea au calificat discuțiile drept „productive”.

Volodimir Zelenski va fi primit la Élysée la ora 10:00 (11, ora României), iar cei doi șefi de stat vor face o declarație de presă înaintea unei întrevederi și a unui prânz de lucru.

„Cei doi lideri vor discuta despre situație și despre condițiile pentru o pace justă și durabilă, în continuarea discuțiilor de la Geneva și a planului american și în strânsă colaborare cu partenerii noștri europeni”, a indicat președinția franceză.

În paralel cu această vizită, în urma negocierilor din Florida, președintele Statelor Unite îl trimite din nou la Moscova pe emisarul său special Steve Witkoff, acuzat că ar fi foarte apropiat de ruși. Acesta urmează să se întâlnească marți cu președintele Vladimir Putin. Liderul ucrainean al acestor discuții, Rustem Oumerov, a anunțat „progrese substanțiale”.