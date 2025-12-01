Mesajul lui Sorin Grindeanu, de Ziua Națională: Să facem din România o țară modernă, respectată

„1 Decembrie este ziua în care România își privește cu demnitate trecutul și cu încredere viitorul. Marea Unire de la 1918 a fost cea mai puternică dovadă că, atunci când românii își unesc forțele, pot schimba destinul unei națiuni”, transmite Grindeanu, într-un mesaj pe Facebook.

Președintele Camerei Deputaților spune că astăzi avem datoria să ducem mai departe această lecție: „să facem din România o țară modernă, respectată și puternică”.

„Moștenirea noastră istorică se transformă, astfel, în responsabilitatea fiecărui român de a construi o țară în care copiii noștri să aibă șansa de a-și împlini visurile aici, acasă. Iar pentru asta trebuie să adunăm energia fiecărui om care muncește, visează și iubește această țară. De aceea, de 1 Decembrie, sărbătorim nu doar istoria și eroii trecutului, ci și pe oamenii prezentului, cei care dau sens viitorului națiunii noastre”, mai spune președintele PSD.î

Sorin Grindeanu a transmis „La mulți ani, România!” și „La mulți ani tuturor românilor care cred în puterea unității și în viitorul acestei țări!”.