Prima pagină » Politic » Mesajul lui Sorin Grindeanu pentru Gabriela Firea: „Voi ține minte”

Mesajul lui Sorin Grindeanu pentru Gabriela Firea: „Voi ține minte”

„Voi ține minte faptul că, în această perioadă, Gabi a fost dispusă să facă sacrificii personale pentru acest partid”, îi transmite Sorin Grindeanu Gabrielei Firea, la alegerile pentru noua conducere a PSD București.
Mesajul lui Sorin Grindeanu pentru Gabriela Firea: „Voi ține minte”
Andreea Tobias
13 nov. 2025, 16:33, Politic

„Este, așa cum am spus, un moment deosebit de important, atât pentru organizația PSD București, cât și pentru viitorul Capitalei”, așa și-a început Grindeanu discursul.

Apoi, președintele PSD a ținut să îi mulțumească Gabrielei Firea pentru munca pe care a depus-o în organizație timp de 10 ani.

„Chiar dacă nu-i prezentă, mă adresez ei. Îți mulțumesc, Gabi, pentru ceea ce ai făcut pentru organizația. Și să știți că eu voi ține minte faptul că, în această perioadă, Gabi a fost dispusă să facă sacrificii personale pentru acest partid. Încă o dată îți mulțumesc, Gabi”, a spus Grindeanu.

Un gest politic de forță

Apoi, liderul social-democraților s-a referit la transferul politic făcut joi (de la Firea la Băluță). A spus că reprezintă „un gest politic de forță” prin care social-democrații dau un semnal clar că organizația PSD București se află în spatele lui Daniel Băluță: „Asta este ceea ce ne dorim noi astăzi, mai mult decât, poate, funcțiile pe care le vom lua fiecare dintre noi”.

Joi, Daniel Băluță preia conducerea PSD București. Gabriela Firea nu este prezentă la „predare”.

Citește și

Zodia care a avut un 2025 de coșmar, dar care își schimbă radical viața până pe 16 noiembrie, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Gandul
MAI a oprit filmările producției lui Pavel Bartoș în Oradea. DECIZIA luată după investiția de 1,5 milioane €: 'Am venit și cu bani de acasă'
Cancan
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport
Noi acuzații la adresa dr. Cristian Andrei: alte șapte femei povestesc abuzuri în timpul ședințelor de terapie, în cazuri întinse pe 20 de ani
Libertatea
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
CSID
Lista neagră a mașinilor SH: Care sunt cele mai periculoase și stricăcioase mașini la mâna a doua
Promotor