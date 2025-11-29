Fostul șef de cabinet al lui Zelenski, implicat în scandalul de corupție, trimite un mesaj ciudat și anunță că nu mai răspunde la telefon

După cinci ani ca șef de cabinet al lui Volodimir Zelenski, Andrii Yermak a demisionat din funcție. Decizia a fost luată după ce anchetatorii anticorupție i-au percheziționat casa. Lumea s-a întrebat ce urmează pentru cel considerat a fi unul dintre cei mai importanți oficiali din Ucraina, potrivit Sky News.

Vineri seara, el a transmis un mesaj pe această temă după ce a fost contactat de The New York Post.

„Merg pe front și sunt pregătit pentru orice represalii. Sunt o persoană onestă și decentă”, a transmis Yermak printr-un mesaj text preluat de ziarul american.

De asemenea, el a spus că este posibil să nu mai răspundă la apeluri, adăugând că se simte deranjat de scandalul izbucnit. Totodată, Yermak a subliniat că nu vrea să-i creeze probleme lui Zelenski.

„Sunt dezgustat de mizeria îndreptată împotriva mea și chiar mai dezgustat de lipsa de sprijin din partea celor care cunosc adevărul”, a precizat Andrii Yermak.

Scandalul de corupție provoacă o criză politică

Fostul șef de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, se află în centrul unei puternice crize politice din Ucraina, provocată de un uriaș scandal de corupție.

Iermak nu a fost acuzat oficial în dosarul de corupție în care sunt vizate figuri importante din anturajul președintelui, însă reputația lui a fost grav afectată.

Publicația POLITICO evidențiază faptul că Iermak, poreclit „cardinalul verde” – pentru că purta ținute de inspirație militară popularizate de Zelenski – era considerat de mulți ca fiind practic un co-președinte, întrucât ajunsese să exercite o influență mare.

Plecarea lui Andrii Iermak din funcția de șef al cabinetului președintelui ucrainean Volodimir Zelenski reprezintă o schimbare importantă pentru Ucraina. Acest lucru pregătește terenul pentru o luptă acerbă privind modul în care este guvernată țara, susțin experții.