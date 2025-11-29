De ce plecarea lui Andrii Iermak din funcție reprezintă un cutremur politic pentru Ucraina

Fostul șef de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, se află în centrul unei puternice crize politice din Ucraina, pe fondul celui mai mare scandal de corupție izbucnit în timpul mandatului actualului lider de la Kiev.

Iermak nu a fost acuzat oficial în dosarul de corupție în care sunt vizate figuri importante din anturajul președintelui, însă reputația lui a fost grav afectată.

Publicația POLITICO evidențiază faptul că Iermak, poreclit „cardinalul verde” – pentru că purta ținute de inspirație militară popularizate de Zelenski – era considerat de mulți ca fiind practic un co-președinte, întrucât ajunsese să exercite o influență mare.

De ce evenimentul reprezintă un cutremur politic în Ucraina? Opoziția va invoca plecarea lui Iermak pentru a-și impune cererea de formare a unui guvern de unitate națională la Kiev. Opoziția cere acest lucru de la debutul războiului, iar plecarea lui Yermak nu va face decât să încurajeze aceste facțiuni.

Zelenski rămâne fără un om-cheie, opoziția salută plecarea lui Iermak

Plecarea lui Iermak vine într-un context sensibil pentru Ucraina, Zelenski pregătindu-se pentru negocierile tensionate cu SUA privind „planul de pace” pentru încheierea războiului.

Mulți nu vor duce „dorul” pentru Iermak, ci dimpotrivă: monopolizarea puterii de către acesta a atras critici și frustrări din ce în ce mai mari în Ucraina și în rândul aliaților occidentali.

Politicieni din opoziția ucraineană au salutat vestea plecării lui Iermak, sperând ca acest lucru să marcheze o schimbare majoră în modul în care Zelenski guvernează și o îndepărtare de stilul său de guvernare strict controlat.

Drumul spre o politică mai incluzivă sau ascultarea vocii poporului?

O deputată din opoziția ucraineană a declarat, potrivit POLITICO, faptul că plecarea lui Yermak „demonstrează că nu există toleranță față de corupție și că președintele ascultă preocupările poporului”.

În timp ce unii sunt de părere că plecarea lui este ca o gură de aer proaspăt, alții se întreabă dacă Zelenski va profita de acest moment pentru a urmări o politică mai incluzivă.

Fosta viceprim-ministră a Ucrainei, Ivanna Klympush-Tsintsadze, a declarat pentru POLITICO faptul că nu este sigură dacă plecarea lui Iermak va schimba modul în care Zelenski guvernează țara. „Exact asta este întrebarea. Modul de guvernare trebuie să revină la constituție. Parlamentul trebuie să-și recâștige autoritatea”, a spus ea.

Andrii Iermak, șeful de cabinet al președintelui Zelenski, a demisionat vineri după ce poliția anticorupție a făcut percheziții în locuința sa.

Motivul exact al perchezițiilor nu a fost dezvăluit, dar acestea au loc la doar două săptămâni după ce cele două agenții au anunțat o anchetă privind o presupusă schemă de mită legată de infrastructura energetică critică a țării.