Șeful de cabinet al lui Zelenski demisionează în contextul celui mai mare scandal de corupție din Ucraina

Unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai președintelui Volodimir Zelenski a părăsit funcția vineri, la câteva ore după ce agențiile anticorupție ale Ucrainei i-au percheziționat locuința.

Andriy Yermak, șeful de cabinet al președintelui, era adesea considerat al doilea cel mai influent om din Ucraina. El a condus delegația ucraineană în recentele discuții de la Geneva cu Statele Unite.

Anunțul demisiei lui Yermak, făcut de Zelenski vineri, complică poziția Kievului în negocierile importante de pace cu SUA.

„Vreau ca nimeni să nu aibă întrebări despre Ucraina astăzi. Prin urmare, astăzi avem următoarele decizii interne. În primul rând, va exista o repornire a Biroului Președintelui Ucrainei. Șeful biroului, Andriy Yermak, a scris o scrisoare de demisie”, a spus Zelenski în discursul său televizat zilnic.

Yermak nu a făcut imediat o declarație publică. El a confirmat însă vineri mai devreme că percheziția se desfășoară, spunând pe Telegram că „cooperează pe deplin” cu autoritățile.

„Ancheta nu întâmpină niciun obstacol. Li s-a acordat acces deplin la apartament, iar avocații mei sunt la fața locului, interacționând cu autoritățile”, a spus el.

Ambele principale agenții anticorupție din Ucraina, Biroul Național Anticorupție (NABU) și Procuratura Specializată Anticorupție (SAPO), au participat la percheziții, conform unui comunicat emis vineri.

Motivul exact al perchezițiilor nu a fost dezvăluit, dar acestea au loc la doar două săptămâni după ce cele două agenții au anunțat o anchetă privind o presupusă schemă de mită legată de infrastructura energetică critică a țării.

Scandalul a dus deja la demisia a doi dintre miniștrii lui Zelenski și l-a implicat pe un fost asociat de afaceri din perioada în care lucra în industria divertismentului.

Nu este clar cine va lua locul lui Yermak în următoarele runde de negocieri, așteptate chiar în următoarele zile.

Anunțând demisia, Zelenski a declarat că delegația va include șeful Statului Major General, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare și serviciile noastre de informații.