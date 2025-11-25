Șeful anticorupție din Ucraina anticipează noi acuzații în cazul major de corupție din țară

Anchetatorii din Ucraina ar putea aduce noi acuzații într-o investigație amplă privind corupția la nivel înalt, ce a provocat cea mai gravă criză politică din timpul războiului.

Informația a fost transmisă marți de cel mai important oficial anticorupție al țării.

Cazul, care implică o presupusă schemă de comisioane de 100 de milioane de dolari la agenția nucleară de stat, a generat cereri din partea opoziției și a partidului președintelui Volodimir Zelenski pentru noi măsuri.

Noile acuzații ar putea intensifica tensiunile dintre Zelenski, al cărui fost partener de afaceri este principalul suspect, și criticii săi din interior.

Semen Kryvonos, șeful Biroului Național Anticorupție din Ucraina (NABU), a afirmat că anchetatorii analizează mii de ore de interceptări și încearcă să identifice fluxuri financiare ilegale.

„Sunt profund convins că vom avea mai mulți suspecți în acest caz și că acest caz se va extinde”, a declarat acesta la o audiere a comisiei parlamentare anticorupție.

Cazul a stârnit furie largă în public

Ancheta, prezentată de NABU la începutul acestei luni cu înregistrări în care suspecții discutau detalii șocante, a dus la demiterea a doi miniștri și l-a obligat pe Zelenski să revizuiască conducerea sectorului energetic.

Totuși, președintele a fost supus presiunilor să ia măsuri serioase, inclusiv concedierea șefului său de cabinet, Andriy Yermak, care nu este suspect în acest caz, dar este considerat principalul coordonator de putere al administrației.

Semen Kryvonos a spus că anchetatorii continuă activitatea în ciuda a ceea ce el a descris ca încercări publice de denigrare a muncii lor.