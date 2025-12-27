Prima pagină » Justiţie » Anchetă de corupție în Ucraina. Activitatea NABU ar fi fost blocată de forțele de securitate

Anchetă de corupție în Ucraina. Activitatea NABU ar fi fost blocată de forțele de securitate

Biroul Național Anticorupție din Ucraina afirmă că anchetatorii săi au fost împiedicați de forțele de securitate în timpul unei investigații privind mita oferită unor parlamentari.
Anchetă de corupție în Ucraina. Activitatea NABU ar fi fost blocată de forțele de securitate
Sursa foto: NABU
Nițu Maria
27 dec. 2025, 15:58, Știri externe

Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU) a anunțat sâmbătă că anchetatorii săi s-au confruntat cu piedici serioase în timpul unor acțiuni oficiale de investigare.

Potrivit instituției, ofițeri ai securității statului au intervenit în cadrul unei anchete care vizează posibile fapte de corupție ce implică membri ai parlamentului, scrie POLITICO.

Într-un mesaj publicat pe canalul oficial de Telegram, NABU a transmis că „angajații Direcției de Protecție a Statului se opun detectivilor NABU în timpul acțiunilor de investigație” și că „accesul detectivilor este restricționat”.

Instituția a declarat că „obstrucționarea acțiunilor de investigație constituie o încălcare directă a legii”.

Reprezentanții NABU au precizat că activitățile aveau loc în cadrul unui dosar penal aflat în desfășurare, sub supravegherea Parchetului Special Anticorupție.

Nu au fost oferite detalii despre persoanele care au dispus restricțiile și nici despre durata acestora.

În această perioadă, agențiile anticorupție din Ucraina au extins ancheta privind o presupusă schemă de mituire în care sunt implicați membri ai Radei Supreme, parlamentul țării.

Sâmbătă dimineață, NABU și SAP au anunțat descoperirea unei rețele infracționale organizate, formată inclusiv din parlamentari în funcție, care ar fi primit bani pentru a vota în favoarea unor decizii legislative.

Anchetatorii susțin că mecanismul funcționa în mod repetat și că ar fi implicat și alți intermediari.

Autoritățile nu au făcut publice numele parlamentarilor vizați și au transmis că informații suplimentare vor apărea după încheierea anchetei.

Procurorii analizează mai multe voturi și posibile beneficii ilegale, fiecare caz urmând să fie evaluat conform legii, scrie POLITICO.

NABU a fost creată după protestele din Maidan din 2014 și este considerată de partenerii occidentali ai Kievului un element esențial în lupta împotriva corupției.

Recomandarea video

GALERIE FOTO Sezonul de schi din Munții Banatului, amânat din cauza lipsei zăpezii: „Încă ne rugăm să vină zăpada mult așteptată”
G4Media
Cea mai geroasă dimineață din 2025. Locul din România în care s-au înregistrat -12 grade Celsius. „A îngheţat parbrizul”
Gandul
Județul din România în care au fost găsite 19 persoane decedate în cele 2 zile de Crăciun. Nu s-a mai putut face nimic pentru ei
Cancan
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
Prosport
Cum erau torturați proprietarii de mine din Munții Apuseni în primii ani ai comunismului: „Predă aurul! Dă-l, știm că mai ai!”
Libertatea
Pensii mai mici de la 1 ianuarie 2026 pentru aceste 2 categorii de pensionari români
CSID
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Promotor