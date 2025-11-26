Șeful securității Ucrainei, audiat în cel mai mare scandal de corupție al țării

Rustem Umerov, oficialul ucrainean responsabil de securitate în țară, a fost audiat ca martor de către anchetatorii anticorupție, conform relatărilor a două agenții media locale.

Biroul Național Anticorupție din Ucraina l-a chemat pe Umerov pentru a depune mărturie în cadrul anchetei referitoare la Timur Mindich, presupus lider al unei scheme de comisioane de 100 de milioane de dolari legate de compania de energie nucleară de stat.

Nu a fost dezvăluit momentul interogării.

Conform surselor internaționale, autoritățile ucrainene nu l-au acuzat încă oficial pe Umerov de nicio infracțiune. Un reprezentant NABU a declarat că agenția nu va comenta rapoartele.

Anchetă majoră de corupție

Umerov, secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare, a condus delegația ucraineană la discuțiile cu oficialii ruși din Turcia în această primăvară.

NABU a deschis acum două săptămâni ancheta privind presupusa schemă de mită. A fost generată o criză politică considerată cea mai mare amenințare internă la adresa președintelui Volodimir Zelenski de la începutul invaziei ruse din 2022.

Șapte persoane au fost acuzate, iar cinci se află în detenție. Miniștrii justiției și energiei au fost demiși, deși ambii au negat orice ilegalitate.

Mindich, fost partener de afaceri al lui Zelenski pe vremea când acesta era vedetă de televiziune, a părăsit Ucraina înainte ca ancheta să fie făcută publică, pe 10 noiembrie.

Rustem Umerov, fost ministru al Apărării până la remanierea din iulie, a declarat anterior despre întâlnirea sa cu Mindich: „Drept urmare, contractul a fost reziliat din cauza neîndeplinirii cerințelor de către produs și niciun articol nu a fost livrat vreodată.”

„Orice încercare de a lega munca mea la Ministerul Apărării de «influența» anumitor persoane este nefondată.”, a mai spus el.