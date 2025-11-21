Zelenski își menține sprijinul pentru consilierul său principal în ciuda scandalului de corupție

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la o ședință la Biroul Președintelui, după reuniunea personalului, Kiev, Ucraina, 7 noiembrie 2025.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a refuzat joi să-l demită pe principalul său consilier, Andri Yermak, în contextul ultimului scandal de corupție care a luat o amploare încredibilă.

Recent, membri ai partidului său, parlamentari ai opoziției și organizații pentru monitorizarea democrației au cerut președintelui să-l înlăture pe Yermak, scrie Politico.

Cu toate astea, agențiile anticorupție nu au confirmat implicarea acestuia într-un presupus complot de mită de 100 de milioane de dolari în sectorul energetic ucrainean.

Joi seară, Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu membrii fracțiunii sale parlamentare și a spus că nu va ceda presiunilor, conform declarațiilor unui participant.

„În ceea ce-l privește pe Yermak, președintele a spus clar că problemele de personal din biroul său sunt treaba lui”, a spus un deputat ucrainean din facțiunea „Slujitorii Poporului”.

După întâlnirea cu parlamentarii, Zelenski a făcut o declarație către națiune joi seară.

„Am fost la o întâlnire cu fracțiunea majorității parlamentare, au fost diverse probleme, au fost probleme sensibile”, a spus președintele, fără a preciza că Yermak era subiectul.

„Dar acordul, este evident – toată lumea trebuie să lucreze pentru Ucraina și așa va fi. Parlamentul din timpul războiului trebuie să funcționeze. Și le mulțumesc tuturor celor care ajută la asigurarea acestui lucru. Și vor exista decizii care vor ajuta în acest sens”, a adăugat Zelenski.