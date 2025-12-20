Zelenski susține negocierile trilaterale propuse de SUA dacă ar aduce rezultate

Președintele Volodimir Zelenski a afirmat sâmbătă că Ucraina va sprijini propunerea Statelor Unite pentru negocieri trilaterale cu SUA și Rusia dacă aceasta va permite mai multe schimburi de prizonieri.

Vorbind cu jurnaliștii din Kiev, Zelenski a spus că principalul negociator ucrainean, Rustem Umerov, i-a relatat ultimele discuții purtate vineri cu oficialii americani din SUA.

O nouă rundă este prevăzută pentru sâmbătă, concentrată pe reconstrucția postbelică a Ucrainei. Trimisul special rus Kirill Dmitriev se află și el la Miami pentru discuții cu oficiali americani.

Volodimir Zelenski a explicat că Statele Unite propun acum negocieri trilaterale între Statele Unite, Ucraina și Rusia la nivel de consilieri pentru securitate națională.

„Dacă o astfel de întâlnire ar putea avea loc acum pentru a permite schimburi de prizonieri de război sau dacă o întâlnire a consilierilor pe probleme de securitate națională ajunge la un acord privind o întâlnire a liderilor.. nu mă pot opune. Am susține o astfel de propunere a SUA. Să vedem cum merg lucrurile.”

Președintele a precizat că Ucraina sprijină și propunerile care păstrează „linia de contact” în locul actual, fără a forța Ucraina să renunțe la teritoriile încă controlate în regiunea Donbas din estul țării.

„Pentru mine, versiunea corectă este că ne aflăm acolo unde ne aflăm acum”, a spus el.

„Aceasta este o chestiune de principiu. Indiferent de format și oricum abordăm problema, este important pentru noi ca autoritățile ucrainene să păstreze controlul asupra acelei părți din Donbas pe care o controlăm acum.”, a precizat Zelenski.

Președintele a mai zis că propunerea Statelor Unite de a înființa o „zonă economică liberă” în estul Ucrainei este o decizie „care trebuie decisă de poporul ucrainean”.

„Lucrăm cu atenție la fiecare punct, la fiecare pas pentru a obține nu o «înțelegere» vagă despre împărțirea teritoriului și a resurselor, ci un acord privind o pace stabilă și durabilă și garanții de securitate fiabile”, a spus el.

El a mai menționat că Ucraina și partenerii europeni trebuie să continue să susțină actualele discuții de pace conduse de SUA, un format pentru care merită „să luptăm”, spune el.

„Dacă nu funcționează, ne vom gândi cu toții la alte opțiuni”, a zis Zelenski.

Președintele Volodimir Zelenski a mai spus că va analiza cu Umerov noua propunere a SUA pentru negocieri trilaterale.

Ucraina și Rusia nu au purtat negocieri directe din iulie, însă diplomația susținută de SUA pentru a încheia războiul care durează aproape patru ani a crescut în intensitate în ultimele săptămâni.