Zelenski: Mai multe proiecte de documente pregătite după discuțiile „productive” cu SUA

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat marți că au fost pregătite mai multe proiecte de documente, inclusiv pe tema garanțiilor de securitate, după întâlnirile oficialilor ucraineni cu omologii americani la Miami.

Discuțiile dintre oficiali au fost dedicate găsirii unei soluții pentru încheierea războiului din Ucraina.

Pe pagina sa de X, Volodimir Zelenski a scris că „au lucrat productiv cu emisarii președintelui (Donald) Trump și au fost pregătite mai multe proiecte de documente.”

„În special, acestea includ documente privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, privind redresarea și privind un cadru de bază pentru încheierea acestui război.”, a mai notat președintele ucrainean.