Ofițerii anticorupție din Ucraina percheziționează domiciliul șefului de cabinet al lui Zelenski

Autoritățile anticorupție din Ucraina au declarat că au efectuat, vineri, percheziții legate de șeful de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski și negociatorul principal pentru pace, Andrii Yermak.
Sursă foto: X / Volodymyr Zelenskyy
Alexandra-Valentina Dumitru
28 nov. 2025, 10:25, Știri externe

Yermak a declarat pe Telegram că perchezițiile au avut loc la domiciliul său și că el cooperează pe deplin, scrie Reuters.

Într-o declarație comună, Biroul Național Anticorupție din Ucraina și Parchetul Specializat Anticorupție au declarat că perchezițiile au fost „autorizate” și legate de o anchetă nespecificată.

„NABU și SAPO desfășoară percheziții la șeful Biroului Președintelui Ucrainei”, au declarat acestea. „Acțiunile de anchetă sunt autorizate și se desfășoară în cadrul unei anchete”.

La începutul lunii noiembrie, cele două agenții au dezvăluit o anchetă amplă privind o presupusă schemă de mită în valoare de 100 de milioane de dolari la compania de stat pentru energie atomică, care a implicat foști înalți funcționari și fostul partener de afaceri al lui Zelenski.

Yermak nu a fost numit suspect în anchetă, dar parlamentarii din opoziție și unii membri ai propriului partid al lui Zelenski au cerut demiterea sa, în contextul celei mai grave crize politice din timpul războiului din Ucraina.

Perchezițiile, care probabil vor alimenta tensiunile dintre Zelenski și adversarii săi politici, au loc în contextul în care Kievul se confruntă cu presiuni pentru a accepta un acord de pace susținut de SUA în războiul cu Rusia.