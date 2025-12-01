George Simion și Călin Georgescu, mitinguri separate la Alba Iulia, de Ziua Națională

George Simion a „furat startul” la mitingul de 1 Decembrie de la Alba Iulia, el pornind la ora 8.54, cu 6 minute înainte de ora oficială. Simion a venit la evenimentele de la Alba Iulia împreună cu soția și cu copilul.

Sute de persoane participă la evenimentele de la Alba Iulia, la mitingul organizat de președintele AUR, George Simion.

Înainte de a se întâlni cele două tabere suveraniste – a lui Simion și a lui Georgescu – Simion a trecut prin zona unui hotel din Alba Iulia, unde liderul AUR și-a lăsat copilul și soția.

Dacă Simion a pornit marșul înainte de ora oficială, Călin Georgescu a sosit la tabăra sa cu mai bine de 15 minute întârziere.

Jandarmii sunt la Alba Iulia și fac demersuri ca cele două tabere să nu se întâlnească.