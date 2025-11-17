Emmanuel Macron îl primește luni pe Volodimir Zelenski la Paris, în contextul blocajului discuțiilor cu Putin

Emmanuel Macron îl va primi luni pe Volodimir Zelenski, într-o vizită care are rolul de a „reafirma angajamentul Franţei faţă de Ucraina” și de a „menţine dinamica eforturilor depuse în ceea ce priveşte garanţiile de securitate” pentru Kiev, conform Palatului Élysée.

Sâmbătă, președintele ucrainean a cerut din nou sprijin suplimentar pentru sisteme de apărare antiaeriană, iar discuțiile de luni vor include și o vizită la cartierul general al „forţei multinaţionale Ucraina”.

Cei doi președinți își vor începe programul la baza aeriană Villacoublay, la sud-vest de Paris, unde vor vorbi despre soluții „de a merge şi mai departe pentru a permite Ucrainei să se apere”, potrivit președinției franceze.

Discuțiile se vor concentra pe nevoia de „a pune excelenţa franceză în domeniul industriei armamentului în serviciul apărării Ucrainei” și „a permite achiziţionarea sistemelor necesare pentru a răspunde agresiunii ruse”, în special în zona „apărării spaţiului aerian ucrainean”.

Combaterea dronelor va reprezenta unul dintre subiectele principale, iar autoritățile franceze iau în calcul noi anunțuri privind ajutoare în domeniul militar.

„Prelungirea războiului şi absenţa unui armistiţiu subliniază responsabilitatea noastră de a face tot posibilul pentru a permite Ucrainei să se apere şi, astfel, să dea un nou impuls”, a declarat un consilier al președintelui Macron.

După oprirea de la Paris, Zelenski va ajunge marți la Madrid, unde se va întâlni cu reprezentanți ai celor două camere ale Parlamentului spaniol.

Surse oficiale au confirmat vizita pentru AFP, însă programul complet nu este încă public.

Aceasta va fi a doua deplasare a președintelui ucrainean în Spania de la începutul invaziei ruse, prima având loc în mai 2024.