Președintele Macron îl primește pe Zelenski la Paris pentru a consolida sprijinul Franței pentru Ucraina

Palatul Élysée a anunțat vineri că președintele Emmanuel Macron îl va primi pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, luni, 17 noiembrie, într-o vizită menită să reafirme angajamentul Franței de a sprijini Ucraina în războiul declanșat de Rusia în 2022.

Aceasta va fi a noua vizită a lui Zelenski în Franța de la începutul conflictului.

Întâlnirea celor doi președinți urmărește să impulsioneze sprijinul acordat Ucrainei de către Coaliția celor dispuși.

Ultima reuniune a Coaliției, conduse de Franța și Marea Britanie, a avut loc la finalul lunii octombrie când s-a subliniat necesitatea utilizării rapide a activelor rusești înghețate pentru finanțarea sprijinului militar și economic acordat Ucrainei.

În plus, în cadrul întâlnirii de luni, președinții vor discuta, de asemenea, despre cooperarea bilaterală în domeniile energiei, economiei și apărării.