Președintele Zelenski va merge în vizită la Varșovia pentru a se întâlni cu președintele Nawrocki

Deși cei doi lideri au avut anterior o convorbire telefonică, aceasta va fi prima discuție directă dintre ei, într-un moment în care relațiile bilaterale sunt percepute ca fiind mai reci decât în timpul fostului președinte Andrzej Duda, un susținător ferm al Ucrainei.

Potrivit presei poloneze, Nawrocki a refuzat cel puțin trei invitații de a vizita Kievul, preferând ca întâlnirea să aibă loc la Varșovia.

Deși Polonia rămâne unul dintre cei mai importanți aliați ai Ucrainei, Nawrocki a criticat oficialii ucraineni din mai multe motive. Acesta susține că Ucraina nu tratează Polonia ca pe un partener egal și a acuzat lipsa de recunoștință pentru sprijinul acordat, inclusiv primirea a peste un milion de refugiați ucraineni.

Un alt motiv de tensiune între președintele Polonez și Ucraina este istoria dintre cele două state. Președintele polonez a cerut recunoașterea responsabilității Ucrainei pentru masacrul a aproximativ 100.000 de polonezi în Volînia, între 1943 și 1945, pe care îl califică drept „genocid împotriva poporului polonez”, însă a subliniat că aceste demersuri nu vor afecta sprijinul strategi acordat Ucrainei.

În plus, președintele Polonia are o poziție mai dură privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană și Alianța Nord-Atlantică, subliniind că după încheierea războiului, Polonia nu va trimite trupe de menținere a păcii.