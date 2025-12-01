Emmanuel Macron după întâlnirea cu Zelenski: Nu există un plan finalizat privind chestiunile teritoriale

„Astăzi, nu există un plan finalizat privind chestiunile teritoriale. Acestea pot fi finalizate doar de președintele Zelenski. Procesul nu s-a încheiat, chestiunea teritorială este cea mai dificilă”, a spus Emmanuel Macron, luni, după întâlnirea cu omologul său ucrainean.

Privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru sprijinirea Ucrainei, liderul de la Palatul Élysée a afirmat că statele europene sunt încă într-o fază preliminară. Uniunea Europeană se confruntă cu blocaje în utilizarea celor 140 de miliarde de euro provenite din rezervele rusești înghețate, în special din cauza opoziției Belgiei. Belgia are un tratat bilateral de investiții cu Rusia semnat în 1989, se teme că utilizarea acestor fonduri ar putea atrage procese în instanțele internaționale.

Președintele ucrainean a declarat că planul de pace propus de Washington, care inițial includea concesii teritoriale și limitări militare, a fost „îmbunătățit”, subliniind că legea fundamentală ucraineană nu îi permite să cedeze teritorii.

Declarațiile au venit cu o zi înaintea întâlnirii la Moscova dintre Steve Witkoff, trimisul special american, și președintele rus Vladimir Putin, o întâlnire privită cu multă suspiciune în capitalele europene.

Uniunea Europeană se teme că Ucraina ar putea fi împinsă să semneze un acord nefavorabil, mai ales după demisia șefului de cabinet al lui Zelenski, Andrii Iermak, în urma unei investigații anticorupție.