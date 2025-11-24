Surse: Zelenski s-ar putea întâlni cu Trump în perioada următoare pentru discuții privind planul de pace revizuit

Kievul a modificat semnificativ „planul de pace” al SUA privind războiul din Ucraina, eliminând unele dintre cererile maximaliste ale Rusiei, au declarat persoane familiarizate cu negocierile.

Potrivit publicațiilor The Guardian și The Washington Post, în timpul negocierilor de duminică din Elveția dintre Ucraina și SUA, planul inițial în 28 de puncte, de săptămâna trecută, dintre Washington și Moscova, a fost revizuit în mod substanțial și include, acum, doar 19 puncte. Kievul și partenerii săi europeni spun că linia de front existentă trebuie să fie punctul de plecare pentru discuțiile teritoriale.

Planul inițial a fost elaborat luna trecută de Kirill Dmitriev, trimisul special al lui Vladimir Putin, și de reprezentantul lui Trump, Steve Witkoff, prin care Ucrainei i se cerea să se retragă din orașele pe care le controlează în regiunea Donbas din estul țării, să limiteze dimensiunea armatei sale și să nu adere la NATO.

Zelenski s-ar putea întâlni cu Trump în această săptămână pentru a discuta planul revizuit

Totodată, iar Volodimir Zelenski s-ar putea întâlni cu Donald Trump la Casa Albă la sfârșitul acestei săptămâni pentru a discuta conținutul acestuia, au declarat surse pentru CBS News, citate de The Independent.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că discuțiile din Elveția au fost „semnificative”, însă ambele părți sunt departe de a ajunge la un acord final.

„Cred că aceasta a fost o întâlnire și o zi foarte, foarte semnificativă – aș spune probabil cea mai bună – pe care am avut-o până acum în întregul proces, începând de când am preluat funcția în ianuarie. Dar mai sunt încă lucruri de făcut și asta vor face echipele noastre în acest moment”, a spus Rubio.

Informația vine în contextul în care duminică, Ucraina și SUA au anunțat, într-o declarație comună, că au elaborat un „cadru de pace rafinat”, fără a furniza detalii.

Luni, Zelenski a declarat că Ucraina coordonează măsurile cu SUA și alți parteneri și încearcă să asigure includerea unor dintre cele mai sensibile probleme în planul final, cum ar fi un schimb „toți pentru toți” de prizonieri și eliberarea copiilor ucraineni răpiți de Rusia, notează The Kyiv Independent.

Reacții de la Moscova

Reacțiile de la Moscova nu au întârziat să apară. Un reprezentant al Kremlinului a avut, luni, o primă reacție privind propunerile europenilor legate de planul de pace. Sunt „complet neconstructive”, a spus consilierul pentru politică externă al lui Putin, Iuri Uşakov, referindu-se la poziția europenilor care sprijină Ucraina. În schimb, multe dintre propunerile americane par acceptabile pentru ruși.

„În ce priveşte planurile care circulă acolo, am aflat în dimineaţa aceasta despre planul european, care, la prima vedere, este total neconstructiv, nu ne convine”, a spus Uşakov.

Și președintele rus Vladimir Putin a reacționat, spunând că planul de pace al SUA pentru încheierea războiului din Ucraina, primit săptămâna trecută, ar putea fi „în principiu” folosit ca „bază pentru o soluționare pașnică finală”. Declarația a fost făcută în timpul unei convorbiri cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan.