Dezvăluirile Mediafax au fost confirmate! Ilie Bolojan s-a întâlnit în 23 septembrie cu afaceristul Fănel Bogos

Întâlnirea, care a avut loc la solicitarea liderului PNL Vaslui, Mihai Barbu, a fost una scurtă, de aproximativ 15 minute, și nu a avut consecințe administrative, potrivit Guvernului.

Ilie Bolojan și Fănel Bogos au avut o discuție scurtă

„Conform registrului de intrări, pe 23 septembrie, dl. Barbu, președinte PNL Vaslui, a fost în audiență la primul-ministru, audiență pe care o solicitase pe chestiuni politice. Dl. Barbu a venit însoțit de dl. Fănel Bogos”, a declarat Ioana Dogioiu, conform HotNews.

Premierul Ilie Bolojan a precizat că „nu are cunoștință dacă cineva a pretins sau primit vreun folos de orice fel pentru promisiunea unei audiențe la domnia sa” și a avertizat că orice tentativă de influențare a accesului la demnitari „trebuie sancționată conform legii”.

Dosarul DNA în care este implicat Fănel Bogos

Conform dezvăluirii in exclusivitate Mediafax, afaceristul Fănel Bogos ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru a i se intermedia o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, însă ancheta arată că nu există probe privind implicarea directă a acestuia.

Procurorii DNA Iași investighează acuzații de trafic de influență, dare de mită, șantaj și folosirea influenței politice pentru obținerea de foloase necuvenite.

Bogos, proprietarul companiei Vanbet, ar fi încercat să obțină schimbarea conducerii DSVSA Vaslui, după ce firma sa fusese sancționată pentru comercializarea de pui infectați cu Salmonella.

În același dosar este vizat și Mihai Barbu, președintele PNL Vaslui și actual președinte al Autorității pentru Reformă Feroviară. Acesta este suspectat că ar fi făcut presiuni pentru înlocuirea directorului DSVSA Vaslui, Mihai Ponea.

Guvernul a clarificat că întâlnirea Ilie Bolojan – Fănel Bogos de la Palatul Victoria a fost una strict protocolară și fără nicio consecință administrativă sau politică.