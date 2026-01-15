Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu ministrul de Interne al Turciei, Ali Yerlikaya, la Palatul Victoria

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, l-a primit astăzi, la Palatul Victoria, pe Ali Yerlikaya, ministrul afacerilor interne al Republicii Turcia, aflat într-o vizită oficială în România, la invitația omologului român, viceprim-ministrul Cătălin Predoiu, ministru al afacerilor interne, conform unui comunicat al Guvernului.

Întâlnirea a avut loc în contextul consolidării relațiilor bilaterale româno-turce și al cooperării strategice în domenii-cheie precum securitatea regională și afacerile interne.

Cooperare strategică în NATO și la Marea Neagră

Premierul Ilie Bolojan a subliniat dinamica pozitivă a cooperării dintre România și Turcia în plan politic, economic și de securitate.

Turcia este considerată un partener strategic important, precum și un aliat esențial în cadrul NATO și în regiunea Mării Negre.

Șeful Guvernului a evidențiat importanța dialogului în cadrul Consiliului de Cooperare Strategică la nivel înalt și a salutat viziunea comună privind gestionarea provocărilor regionale actuale.

Mulțumiri pentru sprijinul acordat României

În acest context, premierul român a mulțumit părții turce pentru reluarea participării la misiunile de Poliție Aeriană NATO desfășurate pe teritoriul României.

Această contribuție este considerată un element important pentru întărirea securității flancului estic al Alianței.

Dialog extins în domeniul afacerilor interne

Discuțiile au vizat și cooperarea dintre ministerele de interne ale celor două state, în special în combaterea migrației ilegale, a traficului de migranți și a traficului de droguri.

Premierul Bolojan a apreciat schimbul constant de bune practici, precum și colaborarea în situații de urgență și dezastre naturale.

Totodată, acesta a salutat semnarea Declarației comune de către miniștrii de interne, document care stabilește direcții concrete de acțiune în beneficiul cetățenilor români și turci.

La întrevedere au participat viceprim-ministrul Cătălin Predoiu, ministru al afacerilor interne, consilierul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului Luminița Odobescu, precum și ambasadorul Republicii Turcia la București, Özgür Altan.