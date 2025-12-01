Prima pagină » Știrile zilei » Președintele Trump urmează să se întâlnească cu principalii consilieri pe tema tensiunilor cu Venezuela

Președintele american Donald Trump urmează să se întâlnească luni cu mai mulți oficiali și consilieri pentru a discuta situația din Venezuela, în contextul în care Washingtonul intensifică presiunea asupra regimului lui Nicolás Maduro, potrivit surselor citate de Reuters.
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
01 dec. 2025, 19:44, Știri externe

În după-amiaza zilei de luni, președintele Trump urmează să se întâlnească la Casa Albă cu Marco Rubio, secretar de stat, Pete Hegseth, secretarul apărării, dar și cu mai mulți mebrii de rang înalt din administrație. 

Întâlnirea are loc pe fondul tensiunilor tot mai ridicate cu regimul de la Caracas condus de Nicolas Maduro, pe fondul acuzațiilor formulate de liderul american conform cărora Maduro permite și sprijină transporturile de droguri destinate pieței americane. 

Sâmbătă, liderul de la Casa Albă a anunțat închiderea spațiului aerian venezuelan, fără a oferi însă detalii. „Către toate companiile aeriene, piloți, traficanți de droguri și persoane, vă rugăm să luați în considerare închiderea în întregime a spațiului aerian de deasupra și din jurul Venezuelei. Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei probleme! Președintele Donald J. Trump”, scrie în mesajul semnat de președintele american.

De asemenea, duminică, președintele american a confirmat că a discutat telefonic cu  președintele Nicolas Maduro. 

Între timp, armata SUA a crescut prezența în regiune, sub pretextul operațiunilor anti-drog, efectuând din septembrie cel puțin 21 de atacuri asupra unor ambarcațiuni suspecte din Caraibe și Pacific, atacuri soldate cu cel puțin 83 de morți.  

