Mesajul unui înalt funcționar UE pentru Trump: Nu poți să-l ierți pe Putin pentru crimele de război din Ucraina

Eforturile președintelui american Donald Trump de a asigura pacea în Ucraina nu trebuie să-l scape pe Vladimir Putin de răspunderea pentru crimele de război comise de forțele ruse, este avertismentul lansat de un înalt oficial al UE.

Într-un interviu acordat publicației POLITICO, Michael McGrath, comisarul european pentru justiție și democrație, a declarat că negociatorii trebuie să se asigure că eforturile pentru un armistițiu nu vor duce la scăparea Rusiei de urmărirea penală.

„Nu cred că istoria va judeca cu indulgență orice efort de a șterge cu buretele crimele Rusiei în Ucraina. Trebuie să răspundă pentru aceste crime și aceasta va fi abordarea Uniunii Europene în toate aceste discuții”, a spus McGrath.

„Dacă am permite impunitatea pentru aceste crime, am semăna semințele următoarei runde de agresiune și a următoarei invazii. Și cred că aceasta ar fi o greșeală istorică de proporții uriașe. (…) Nu putem renunța la drepturile victimelor agresiunii rusești și ale crimelor rusești. Milioane de vieți au fost luate sau distruse, iar oamenii au fost îndepărtați cu forța, și avem dovezi ample”, a mai spus oficialul UE pentru sursa citată.

Mandat de arestare pe numele lui Putin pentru crime de război

Pe numele lui Putin, judecătorii Curții Penale Internaționale au emis, în martie 2023, un mandat de arestare, numindu-l „presupus responsabil pentru crima de război de deportare ilegală a populației” din Ucraina.

UE și alte organizații au lucrat la înființarea unui nou tribunal special pentru crima de agresiune, cu scopul de a-i aduce pe liderii ruși în fața justiției pentru războiul pornit împotriva Ucrainei.

Autoritățile ucrainene afirmă că au deschis anchete în peste 178.000 de cazuri de presupuse crime comise de Rusia de la începutul războiului.