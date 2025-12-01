Origami care poate salva vieți în dezastre: descoperirea unui elev de 14 ani

Miles Wu se ocupă de origami de peste șase ani. Adolescentul pliază în special animale și insecte. Recent a început să creeze propriile modele.

Proiectul său de cercetare s-a bazat pe pliul Miura-ori. Această tehnică este cunoscută pentru capacitatea de a se plia și extinde cu precizie.

Premiul de 25.000 de dolari la concursul din Washington

Wu a câștigat premiul cel mare la Thermo Fisher Scientific Junior Innovators Challenge în octombrie. Competiția a avut loc la Washington, D.C., anunță Science Alert.

Din aproximativ 2.000 de candidați, juriul a selectat doar 30 de finaliști. Wu s-a remarcat prin abordarea creativă a rezolvării problemelor.

54 de variante testate manual

Adolescentul a petrecut luni de zile testând diferite combinații. A pliat 54 de variante manual și a supravegheit 108 încercări.

Wu a testat trei lățimi diferite ale paralelogramelor. De asemenea, a experimentat trei unghiuri și două înălțimi diferite. A folosit trei tipuri de hârtie.

Inspirație din dezastrele naturale

Wu a avut ideea în timp ce învăța despre dezastre. Incendiile din California din ianuarie și uraganul Helene din 2024 l-au determinat să acționeze.

„O problemă a structurilor actuale este că corturile sunt uneori rezistente, alteori pot fi compactate, dar aproape niciodată nu sunt toate trei”, a declarat Wu. „Miura-ori ar putea rezolva această problemă.”

Rezultate care depășesc așteptările

Wu credea că materialele mai grele vor avea cel mai bun raport rezistență-greutate. Ipoteza sa s-a dovedit parțial corectă.

Hârtia de copiat – și nu materialele grele – a avut cel mai bun raport. Cel mai rezistent Miura-ori putea susține peste 10.000 de ori propria greutate.

„Am calculat că acest lucru echivalează cu un taxi din New York care transportă peste 4.000 de elefanți”, a spus adolescentul.

De la cărți la greutăți de exerciții

Wu a pus treptat mai multe greutăți deasupra fiecărei variante până când s-au prăbușit. Variantele erau extrem de rezistente.

A folosit toate cărțile din casă ca greutăți. Apoi le-a cerut părinților să cumpere greutăți de exerciții pentru cercetare.

Planuri pentru viitor

Maya Ajmera, președinte al Society for Science, l-a lăudat pe Wu. „Nu numai că a avut un proiect extraordinar, dar a strălucit și ca lider în provocări”, a declarat aceasta.

Wu și părinții săi au decis să investească premiul în educația superioară. Adolescentul vrea să prototipeze un adăpost de urgență real.

„Mi-ar plăcea să continuu să lucrez la cercetarea legată de origami în alte domenii”, a spus Wu.