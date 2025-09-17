Friedrich Merz acuză Rusia și pe Vladimir Putin de destabilizarea Occidentului și crime de război

Declarațiile au fost făcute în contextul recentei incursiuni a aeronavelor ruse în spațiul aerian polonez și românesc, care fac parte, potrivit lui Merz, dintr-o strategie de lungă durată a Rusiei.

„Putin testează de mult timp limitele, sabotează, spionează, ucide și încearcă să destabilizeze societățile noastre. O capitulare a Ucrainei în fața Rusiei este inacceptabilă”, a declarat cancelarul german.

Merz a mers mai departe, caracterizându-l pe Vladimir Putin drept „poate cel mai sever criminal de război al vremurilor noastre”. Cancelarul a subliniat că politica de conciliere față de Rusia nu își are locul în prezent: „Trebuie să fim clari în privința felului în care trebuie tratați criminalii de război. În acest caz, politica de conciliere nu își are locul.”

Aceste declarații vin în contextul în care Kremlinul respinge orice acuzație de comitere a crimelor de război în Ucraina și cataloghează drept „scandaloasă” emiterea mandatului de arestare pe numele lui Vladimir Putin, emis în 2023 de Curtea Penală Internațională. Liderul rus este acuzat de răpirea a sute de copii ucraineni, în cadrul conflictului din Ucraina.

Experții consideră că poziția fermă a Germaniei și a altor state occidentale este esențială pentru menținerea securității în regiune și pentru susținerea Ucrainei în fața agresiunii ruse. Friedrich Merz a evidențiat că, pe termen lung, orice capitulare ar putea avea consecințe destabilizatoare majore pentru Europa și pentru întregul Occident.