Discursul de Anul Nou al lui Putin: Elogii pentru război, tăcere totală despre pacea în Ucraina

Discursul lui Putin a evitat orice mențiune despre Ucraina, negocieri de pace sau planuri de a pune capăt războiului în 2026, scrie The Kyiv Independent.

Alocuțiunea a durat 3 minute și 20 de secunde, în linie cu majoritatea discursurilor din perioada de dinainte de război. Deși a evitat referirile directe la conflictul din Ucraina, Putin i-a elogiat pe soldații ruși care luptă în așa-numita „operațiune militară specială”, subliniind sacrificiul lor și rolul în apărarea națiunii.

„Ne dorim să aducem bucurie și căldură celor care au nevoie de grijă și atenție — și, desigur, să-i sprijinim pe eroii noștri, participanții la operațiunea militară specială, atât prin cuvinte, cât și prin fapte. V-ați asumat responsabilitatea de a lupta pentru patria voastră, pentru adevăr și dreptate. Vă asigur că milioane de oameni din întreaga Rusie sunt alături de voi în această noapte de Anul Nou”, a spus el.

Discursul lui Putin din 2026 contrastează puternic cu alocuțiunea-record din 2022, care a durat aproape 9 minute și a fost susținută de la comandamentul Districtului Militar Sud, înconjurat de soldați. Atunci, el a prezentat războiul drept un răspuns defensiv la ostilitatea Occidentului.

„Anul acesta am fost supuși unui război al sancțiunilor, dar ne-am consolidat suveranitatea economică. Lupta noastră este o sursă de inspirație pentru alte națiuni”, declara Putin în discursul din 2022.

Strategia de „normalizare a războiului”

Discursul din 2026 reflectă o strategie continuă a Kremlinului, normalizarea războiului prin integrarea acestuia în narațiuni mai largi despre patriotism și misiune istorică.

„Tot ceea ce ne propunem, speranțele și planurile noastre, se va împlini cu siguranță. Desigur, fiecare dintre noi are propriile sale aspirații — personale, speciale și unice. Dar ele sunt inseparabile de soarta Patriei noastre și de dorința sinceră de a o sluji. La urma urmei, suntem poporul Rusiei, împreună. Munca, succesul și realizările fiecăruia dintre noi alcătuiesc noi capitole în istoria sa de o mie de ani”, a afirmat el.

În același timp, Putin nu a spus nimic despre costurile umane sau sociale ale războiului pentru Rusia. Totuși, anul 2026 începe cu schimbări semnificative: cu doar câteva zile înainte de Anul Nou, Putin a semnat decrete care introduc recrutarea pe tot parcursul anului și autorizează folosirea rezerviștilor pentru paza infrastructurii critice, măsuri care adâncesc integrarea războiului în viața de zi cu zi a rușilor.