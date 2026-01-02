Spectacol Disney World întrerupt după ce un angajat a fost lovit de un decor de 180 de kilograme

Trântit la pământ de violența impactului produs marți, bărbatul a primit imediat ajutor de la colegii săi.

După ce s-a ridicat, acesta prezenta sângerări la nivelul scalpului, scrie Le Figaro.

Disney a confirmat că accidentul a avut loc în timpul unui spectacol inspirat de universul Indiana Jones, celebra saga americană de aventură.

Conform grupului, obiectul a deviat de la traiectoria sa obișnuită.

„Prioritatea noastră este să ne susținem angajatul, care se află acum în perioada de recuperare”, a declarat vineri un purtător de cuvânt al Disney pentru AFP. „Siguranța este preocuparea noastră principală, iar acest element al spectacolului va fi modificat imediat ce echipa noastră de securitate va finaliza evaluarea incidentului”.

Scena în care bolovanul îl urmărește pe Indiana Jones este una dintre cele mai emblematice imagini din filmul „Raiders of the Lost Ark” (Căutătorii arcei pierdute), lansat în 1981.

Acesta este primul film al seriei regizate de Steven Spielberg, avându-l în rolul principal pe Harrison Ford, interpretul celebrului arheolog.