Alexander Lukașenko susține că l-a avertizat pe Vladimir Putin despre un posibil atentat în Africa de Sud, pe fondul războiului din Ucraina și al tensiunilor geopolitice

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei discuții cu jurnaliștii și au fost relatate de agenția oficială belarusă BelTA.

Potrivit lui Lukașenko, avertismentul nu a fost unul informal, ci s-a bazat pe informații provenite de la serviciile secrete, care ar fi indicat pregătirea unui posibil act terorist împotriva liderului de la Kremlin. Acesta a subliniat că informațiile au apărut „la nivel de conversații și bârfe din Occident”, dar suficient de serioase pentru a justifica îngrijorarea.

Detalii despre conversația dintre Lukașenko și Putin

Lukașenko a relatat că discuția a avut loc într-un moment în care Putin „își făcea deja bagajele” pentru deplasarea în Africa de Sud. Liderul belarus i-ar fi spus direct că situația de securitate este prea riscantă, având în vedere contextul războiului din Ucraina. În cele din urmă, Putin ar fi ținut cont de avertisment, iar Rusia a fost reprezentată la summit de ministrul de externe Serghei Lavrov, nu de președinte.

Președintele Belarusului a mai afirmat că îl sfătuiește frecvent pe Putin să evite deplasările externe, subliniind că, în actualul context geopolitic, liderii străini pot veni la Moscova.

Războiul din Ucraina și acuzațiile de terorism

În același context, Lukașenko a calificat drept „terorism sălbatic” presupusul atac cu drone asupra reședinței lui Putin din Valdai, incident anunțat anterior de autoritățile ruse. El a menționat că, de la începutul conflictului din Ucraina, niciuna dintre părți nu a atacat direct liderul suprem al celeilalte părți.

Totodată, Lukașenko a sugerat că eventualele tentative de escaladare ar putea veni din cercuri din jurul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, deși a precizat că acesta ar putea să nu fi fost conștient de implicații. La rândul său, Zelenski a respins categoric acuzațiile Moscovei, catalogându-le drept „false” și acuzând Rusia că pregătește pretexte pentru noi lovituri asupra Kievului.