SUA se pregătește să sancționeze din nou Rusia dacă Vladimir Putin respinge acordul de pace

SUA ia în considerare opțiuni precum vizarea navelor din așa-numita flotă fantomă de tancuri petroliere a Rusiei, utilizate pentru transportul petrolului Moscovei, precum și a comercianților care facilitează tranzacțiile, au declarat persoanele care au vorbit sub condiția anonimatului pentru Bloomberg.

Noile măsuri ar putea fi dezvăluite încă din această săptămână, au spus unele dintre aceste persoane.

Ce spune Secretarul Trezoreriei al SUA

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a discutat planurile atunci când s-a întâlnit cu un grup de ambasadori europeni la începutul acestei săptămâni, au spus aceste persoane.

„Președintele Trump este președintele păcii și am reiterat că, sub conducerea sa, America va continua să acorde prioritate încheierii războiului din Ucraina”, a scris el într-o postare pe X după întâlnire.

Persoanele respective au avertizat că orice decizie finală aparține președintelui Trump.

O serie de sancțiuni impuse Rusiei de când a lansat războiul pe scară largă împotriva Ucrainei în 2022 nu au schimbat până acum calculele lui Putin.

Sancțiunile de până acum au dus la scăderea prețului petrolului

Cu toate acestea, măsurile care vizează marile companii petroliere și comerțul Moscovei au dus la scăderea prețurilor petrolului la cele mai mici niveluri de la începutul invaziei, adăugând o presiune semnificativă asupra economiei deja afectate a țării.

Discuțiile privind măsurile suplimentare au loc în contextul în care negociatorii americani și ucraineni au înregistrat săptămâna aceasta unele progrese în ceea ce privește termenii unui potențial acord de pace.

Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, s-a aflat la Berlin pentru două zile de discuții cu Volodimir Zelenski și liderii europeni cu privire la ultimele propuneri.

Oficialii americani, ucraineni și europeni au salutat progresele semnificative înregistrate în ceea ce privește o serie de garanții susținute de SUA pentru a asigura securitatea Kievului după război.

Teritoriile Ucrainei, încă negociate

Unele persoane au declarat că rămân puncte de dezacord cu privire la statutul viitor al teritoriilor din estul Ucrainei, utilizarea activelor înghețate ale băncii centrale ruse și gestionarea centralei nucleare de la Zaporojie.

Kievul dorește, de asemenea, să vadă în scris exact ce ar face aliații săi în cazul în care Rusia ar invada din nou Ucraina.

Rusia a cerut Ucrainei să cedeze zone din Donbas, care include regiunile Donețk și Luhansk, pe care trupele și aliații lui Putin au încercat să le ocupe fără succes din 2014. Propunerile SUA sugerează transformarea zonei neocupate într-o zonă demilitarizată sau economică liberă, sub administrație specială.

Nu este clar dacă acea zonă ar fi recunoscută de facto ca aparținând Rusiei în cadrul acestor planuri și ce concesii, dacă există, este dispusă Moscova să ofere în schimb. Kievul și mulți dintre aliații săi s-au opus perspectivei de a ceda teritoriu Rusiei și de a retrage trupele din zone critice pentru apărarea Ucrainei.

Neînțelegeri privind activele rusești înghețate

Oficialii americani consideră, de asemenea, că activele rusești înghețate fac parte din orice acord de pace viitor, au spus unele persoane, în timp ce liderii europeni urmează să decidă la sfârșitul acestei săptămâni dacă vor folosi activele înghețate pentru a oferi ajutor militar și economic Ucrainei.

Vice-ministrul rus de externe, Serghei Riabkov, a declarat săptămâna aceasta că este „foarte încrezător” că războiul se apropie de sfârșit. Cu toate acestea, el a declarat într-un interviu acordat ABC News că cererile teritoriale ale Moscovei rămân neschimbate și a exclus desfășurarea trupelor NATO în Ucraina în cadrul unui acord de pace.

SUA au sancționat deja patru producători ruși de top și, împreună cu alte țări din Grupul celor Șapte, sute de tancuri implicate în transportul petrolului de la Moscova.