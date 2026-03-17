Kaja Kallas anunță că Ucraina rămâne prioritatea principală a securității europene, în ciuda tensiunilor din Orientul Mijlociu

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, a declarat luni că Ucraina rămâne „o prioritate principală de securitate europeană”, scrie Kyiv Post.

Miniștrii din Uniunea Europeană au avertizat împotriva permiterii ca războiul din Ucraina să fie neglijat de escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu.

„Am discutat despre războiul împotriva Ucrainei. Moscova are de câștigat de pe urma creșterii prețurilor la energie și a deturnării apărării aeriene din Ucraina către Orientul Mijlociu”, a declarat Kaja Kallas într-o conferință de presă.

„Miniștrii au fost clari în ceea ce privește faptul că Ucraina rămâne o prioritate principală de securitate europeană și că atenția acordată Ucrainei nu va fi lăsată să se piardă.”

Ea a adăugat că suprapunerea dintre amenințările cu care se confruntă Ucraina și cele din Golf a fost și un subiect care a făcut parte din discuție.

„Aceleași drone care lovesc Kievul lovesc statele din Golf, așa că, deoarece Ucraina are cea mai bună apărare împotriva dronelor, am discutat pe scurt și despre cum putem pune aceste lucruri împreună: nevoile țărilor din Golf, dar și nevoile Ucrainei și ale sectorului și industriei de apărare”, a spus Kallas.

Ea a declarat, de asemenea, că războiul violent al Rusiei continuă să afecteze țările vecine dincolo de teritoriile Ucrainei.

„Rusia continuă să-și transmită războiul asupra vecinilor săi”, a spus ea. „Atacurile Rusiei asupra hidrocentralei ucrainene amenință să contamineze aprovizionarea cu apă a Moldovei. Sprijinim Moldova cu ajutor pentru echipamente și imagini din satelit.”

În ceea ce privește sancțiunile și energia, Kaja Kallas a declarat că UE va menține presiunea asupra Moscovei, în ciuda deciziei Washingtonului de a relaxa restricțiile asupra petrolului rusesc.

„În urma deciziei SUA de a relaxa sancțiunile asupra petrolului rusesc, Europa va menține sancțiunile și va continua să se îndepărteze de combustibilii fosili rusești. Dacă vrem ca acest război să se încheie, Moscova trebuie să aibă mai puțini bani pentru război, nu mai mulți.”, a spus ea.

Ea a cerut măsuri mai dure împotriva flotei din umbră a Rusiei, spunând că este unul dintre cele mai eficiente puncte de presiune ale blocului european.

„Intensificarea presiunii asupra flotei din umbră a Rusiei este unul dintre cele mai bune instrumente pe care le avem”, a spus Kallas.

„Felicit Franța, Belgia și, de asemenea, Suedia pentru că au abordat și au confiscat petroliere sub pavilion fals. Este timpul să scoatem mănușile de pe flota din umbră a Rusiei.”

Ea a mai declarat că Bruxelles-ul a discutat, de asemenea, următorii pași privind măsurile financiare și sancțiunile suplimentare care vor urma.

„Din partea UE, adoptarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni este demult așteptată. Am discutat despre cum să ducem acest lucru mai departe. Același lucru este valabil și pentru împrumutul de 90 de miliarde de euro”, a spus ea.